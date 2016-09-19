Петербуржца обвиняют в изнасиловании 100 белорусских женщин за 20 лет

Жителя Санкт-Петербурга подозревают в причастности к изнасилованию порядка 100 белорусских женщин в течение 20 лет. 45-летнего гражданина России, подозреваемого в совершении насильственных действий, задержали в Белоруссии в ноябре 2015 года. Об этом сообщили в УВД минского облисполкома.

О совершенных изнасилованиях рассказал сам задержанный мужчина. К настоящему моменту установлена только половина его жертв, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По информации следствия, петербуржец с 1994 по 2014 год регулярно навещал в Белоруссии своих родственников, проживающих в Брестской области. Насильственные действия в отношении женщин он совершал как раз во время этих визитов.



По мнению представителей УВД миноблисполкома, пока установлены не все факты совершенных злоумышленником преступлений на территории Минской области, сообщает телеканал «Звезда».

По информации правоохранительных органов, жертвами насильника становились женщины разного возраста, включая несовершеннолетних.

