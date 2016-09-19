В Швеции опасаются новой «секретной угрозы» со стороны России

Власти Швеции получили секретную информацию о якобы возросшей угрозе со стороны России. Об этом сообщило издание Dagens Nyheter со ссылкой на источники в разведке страны.

О характере угрозы в материале не говорится, однако отмечается, что данные хранятся под грифом «Совершенно секретно» и представляют «особую важность для национальной безопасности». При этом, по словам источников в правительстве Швеции, они осведомлены о возможной угрозе, но ее суть для них остается тайной, сообщает газета.

Министр обороны Швеции отказался комментировать полученную изданием информацию.

Напомним, ранее верховной главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден и министр обороны страны Петер Хультквист неоднократно говорили о том, что безопасность страны находится под угрозой. Минувшим летом было принято решение о проведении внезапных проверок боеготовности армии, а на остров Готланд с материковой Швеции были отправлены 150 военных.

Между тем в Стокгольме признают, что после проведения ряда исследований риск военного нападения на Швецию оценивается как маловероятный.

В августе 2016 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва примет военно-технические меры на северных границах в том случае, если Швеция присоединится к НАТО. При этом глава МИДа отметил, что если страна решит вступить в Североатлантический альянс, у российских властей «не появится мыслей о том, что шведы решили на нас нападать».