Помощник госсекретаря США: среди беженцев нет террористов

На полях Генеральной ассамблеи ООН президент США Барак Обама проведет саммит, на котором лидеры стран, наиболее вовлеченных в миграционный кризис, обсудят пути противодействия «цунами» беженцев из Африки и Ближнего Востока. Помощник госсекретаря США Энн Ричард в телефонной конференции с журналистами, в которой участвовал корреспондент «Известий», рассказала, почему мигранты не могут быть террористами, какую роль в урегулировании кризиса играет Россия и почему от участия в саммите отказалась канцлер Германии Ангела Меркель.

— Мир столкнулся с крупнейшим переселением народов со времен Второй мировой войны. Более 65 млн человек стали вынужденными переселенцами. Более 21 млн — беженцы, которым пришлось покинуть свою родину, спасаясь от преследования и насилия. При этом больше половины из них — дети, — начала свое выступление Ричард.

— Многих американцев волнует, что вместе с мигрантами в США могут проникнуть террористы. Представляют ли беженцы, на ваш взгляд, угрозу национальной безопасности?

— Лично я полностью уверена, что наше государство способно принять беженцев, устранив все связанные с этим риски. Когда американцы читают газеты, в которых сообщается о терактах по всему миру, они, естественно, волнуются, что среди беженцев могут быть боевики «Исламского государства», «Боко харам» или «Аль-Каиды» (деятельность упомянутых группировок запрещена в РФ. — «Известия»). Но надо понимать, что беженцы — это невинные жертвы терроризма, которые вынуждены покинуть свои дома ради своей безопасности и безопасности своей семьи. Они ищут место, где смогут наладить свою жизнь. Одна из проблем заключается в том, что в США по этой проблеме появляется много ложной информации — не в прессе, а, например, в блогах. И эта проблема неточной подачи материала весьма усложняет нашу работу.

— Одна из стран, вовлеченных в сирийский конфликт, — Россия. Однако большого потока мигрантов из Сирии в РФ нет. Собираются ли США каким-то образом влиять на Москву, чтобы Россия активнее принимала беженцев?

— США и Россия сейчас находятся в постоянном контакте по сирийскому вопросу. Госсекретарь Джон Керри регулярно встречается с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Я считаю, что страны — участники «большой восьмерки» (Россию ранее исключили из этого «клуба», при этом в Москве заявляют, что не видят смысла в возвращении в него. — «Известия»), постоянные члены Совбеза ООН должны нести больше ответственности за принятие мер по реагированию на мировые кризисы. Но важно понимать следующее: госсекретарь США постоянно ведет переговоры с министром Лавровым, пытаясь найти решение сирийского кризиса, а Россия играет большую роль в обсуждении этой проблемы. И пока мы занимаемся поиском путей урегулирования этого конфликта, мы не так много внимания уделяем в двусторонних контактах гуманитарному реагированию на кризисы.

— Канцлер ФРГ Ангела Меркель планировала принять участие в саммите, но сейчас выяснилось, что ее на нем не будет. Как это повлияет на работу саммита и почему канцлер отказалась от участия?

— Германия имеет большое значение для решения миграционного кризиса. И вклад Германии в устранение этой проблемы — огромный. Но не думаю, что отсутствие немецкого лидера как-то повлияет на саммит. Почему Меркель отказалась от участия, лучше спросить у немецких коллег. Но меня больше волнует другой вопрос — сколько лидеров стран удастся собрать на саммите? Сейчас мы ожидаем около 40 стран. Мы не могли себе представить, что удастся убедить так много государств принять участие. И это очень важно, что такое количество стран готово делать еще больше для урегулирования миграционного кризиса, чем они делают сейчас.

— Венгрия — одна из стран, в которой проблема мигрантов стоит наиболее остро. При этом США принимают гораздо меньше беженцев, чем Будапешт. Вашингтон готов увеличить число мигрантов, которых он может принять у себя?

— Давайте посмотрим на цифры. США приняли более 3 млн беженцев начиная с 1970-х годов. Недавно мы говорили, что готовы разместить у себя 70 тыс. мигрантов со всех концов планеты. Позже администрация президента Барака Обамы объявила, что решено увеличить это число до 85 тыс. А теперь мы сообщили конгрессу, что эта цифра возрастет до 110 тыс. человек. Несмотря на это, нас критикуют за то, что мы не хотим предоставить убежище еще большему количеству мигрантов. Но я согласна с теми, кто уверен: США могут принимать еще больше. Мы — страна с сильной экономикой, страна с традициями интеграции мигрантов и беженцев. Так что с культурной, экономической и социальной точек зрения мы, конечно, можем принять еще больше людей. Однако при этом надо проверять каждого отдельного мигранта на предмет безопасности для США.