Партия Меркель проигрывает на выборах в Берлине

На выборах в региональный парламент Германии, которые прошли в минувшее воскресенье в Берлине, коалиция социал-демократов и христианских демократов канцлера Ангелы Меркель теряет большинство.

Христианско-демократический союз Меркель набрал около 18%, партию «Альтернатива для Германии» поддерживают 11,5% избирателей. По данным экзит-полов, с 23% голосов победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), сообщает Deutsche Welle.

Также сообщается, что «зеленые» и «левые» обеспечили себе место в земельном парламенте, набрав по 16,5% голосов. Свободная демократическая партия Германии набрала 6,5% голосов.

По данным агентства Bloomberg, результат СДПГ оказался наихудшим за всю послевоенную эпоху в Берлине. Также результаты ХДС оказались ниже прогнозируемых. Эксперты отмечают, что голоса у сторонников Ангелы Меркель отобрали евроскептики. По мнению политологов, правящую коалицию СДПГ — ХДС ожидает распад из-за отсутствия необходимого большинства. Предполагается, что социал-демократы будут договариваться с «зелеными» и «левыми» о создании нового правительства.