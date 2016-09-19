Пучков: оценка последствий ЧС в Приморье продолжится до весны

Работа оценочной комиссии по ликвидации последствий ЧС в Приморье продолжится до весны. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков на встрече президента России Владимира Путина с правительством в понедельник.

«Работа оценочной комиссии будет продолжаться до весны 2017 года, когда после завершения зимы мы дополнительно по заявке жителей планируем завершать оценочные работы»,— приводит его слова агентство «РИА Новости».

Напомним, в настоящее время в Приморском крае идут работы по ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок», который принес в регион трехмесячную норму осадков. В крае был введен режим ЧС федерального уровня. После «Лайонрока» сильные дожди в Приморье принес еще один тайфун — «Немтеун».