СМИ: подрывник в Нью-Йорке мстил за отношение к ЛГБТ-сообществу

Страницу на сервисе микроблогов Tumblr, где появилось сообщение, предположительно, оставленное человеком, заложившим бомбу на Манхэттене, проверяет полиция Нью-Йорка.



Об этом сообщает газета New York Daily со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.



По данным издания, на странице, озаглавленной «Я — нью-йоркский подрывник», изображен флаг движения ЛГБТ. В сообщении говорится о том, что взрывы являются протестом против угнетения сообщества сексуальных меньшинств.



«Взрывные устройства сдетонировали в Нью-Йорке, это был я... Я не могу жить в мире, где на гомосексуалистов, таких как и я, а также на всё остальное ЛГБТ-сообщество общество смотрит свысока», — говорится в одном из сообщений.



Напомним, что детонация бомб произошла на Манхэттене вечером в субботу в районе Челси, на 23-й улице, между 6-й и 7-й авеню. По информации полиции, количество пострадавших при инциденте составило 29 человек, и хотя некоторые были серьезно ранены, погибших нет.

По словам источника New York Daily, опубликованные сообщения могут говорить о подготовке новых взрывов, так как автор блога написал, что собирается «продолжать». По его словам, это «может изменить ситуацию».

Однако, как пишет газета New York Post со ссылкой на свой источник в полиции, аккаунт, на котором появились сообщения, не заслуживает доверия, а личность автора сообщения не установлена.