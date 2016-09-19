СМИ: подрывник в Нью-Йорке мстил за отношение к ЛГБТ-сообществу

New York Daily со ссылкой на источник в полиции сообщает, что в интернете обнаружены послания с новыми угрозами подозреваемого
Страницу на сервисе микроблогов Tumblr, где появилось сообщение, предположительно, оставленное человеком, заложившим бомбу на Манхэттене, проверяет полиция Нью-Йорка.
Об этом сообщает газета New York Daily со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
По данным издания, на странице, озаглавленной «Я — нью-йоркский подрывник», изображен флаг движения ЛГБТ. В сообщении говорится о том, что взрывы являются протестом против угнетения сообщества сексуальных меньшинств.
«Взрывные устройства сдетонировали в Нью-Йорке, это был я... Я не могу жить в мире, где на гомосексуалистов, таких как и я, а также на всё остальное ЛГБТ-сообщество общество смотрит свысока», — говорится в одном из сообщений.
Напомним, что детонация бомб произошла на Манхэттене вечером в субботу в районе Челси, на 23-й улице, между 6-й и 7-й авеню. По информации полиции, количество пострадавших при инциденте составило 29 человек, и хотя некоторые были серьезно ранены, погибших нет.
По словам источника New York Daily, опубликованные сообщения могут говорить о подготовке новых взрывов, так как автор блога написал, что собирается «продолжать». По его словам, это «может изменить ситуацию».
Однако, как пишет газета New York Post со ссылкой на свой источник в полиции, аккаунт, на котором появились сообщения, не заслуживает доверия, а личность автора сообщения не установлена.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.