Скворцова: пик эпидемии гриппа придется на январь-февраль

Пик заболеваемости гриппом в России придется на январь-февраль 2017 года. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«По всем прогнозам, пик будет в январе-феврале следующего года, но начнут появляться активные случаи с ноября», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».

Министр отметила, что с августа в стране была начата вакцинальная кампания.

«Благодаря тому, что нам удалось снизить цены на наши отечественные вакцины, мы сумели увеличить охват наших граждан, которые смогут быть привиты, на 8 млн человек. По сравнению с прошлым годом, мы выйдем на показатель около 48 млн человек», — отметила она.