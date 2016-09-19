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Скворцова: пик эпидемии гриппа придется на январь-февраль

По словам министра здравоохранения России, активные случаи начнут появляться в ноябре

Пик заболеваемости гриппом в России придется на январь-февраль 2017 года. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«По всем прогнозам, пик будет в январе-феврале следующего года, но начнут появляться активные случаи с ноября», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».

Министр отметила, что с августа в стране была начата вакцинальная кампания.

«Благодаря тому, что нам удалось снизить цены на наши отечественные вакцины, мы сумели увеличить охват наших граждан, которые смогут быть привиты, на 8 млн человек. По сравнению с прошлым годом, мы выйдем на показатель около 48 млн человек», — отметила она.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Скворцова: пик эпидемии гриппа придется на январь-февраль

По словам министра здравоохранения России, активные случаи начнут появляться в ноябре

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