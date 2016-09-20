ЕС в поход собрался

Последние несколько дней европейские СМИ продолжают возбужденно обсуждать новость о создании вооруженных сил ЕС: в Европейском союзе вновь озаботились идеей создания собственной армии. Громче всех об этом говорит глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Вот и недавно, выступая в Европарламенте с ежегодным посланием о положении дел в ЕС, он заявил о том же. Рассуждая о Brexit, господин Юнкер сказал, что одним из путей решения проблемы безопасности Европы после выхода Великобритании из ЕС стала бы глубокая интеграция вооруженных сил стран-участниц. За создание европейской армии высказались также канцлер Германии Ангела Меркель, ее министр обороны Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Франсуа Олланд и президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Финляндии Саули Ниинисте и другие политические деятели Старого континента. Уже практически договорились о создании объединенного военного штаба.

Возникает простой и очевидный вопрос — зачем Европе своя армия? Ссылки на «непредсказуемость и агрессивность России», а также на реальную террористическую опасность тут не проходят. Для так называемого «сдерживания России» существует целый Североатлантический альянс, который, правда, бессилен перед террористической опасностью для Европы, что не раз блестяще доказал за последнее время.

Но для борьбы с террористами нужна не армия, а разветвленные и профессиональные правоохранительные органы, широкая агентурная сеть и другие антитеррористические структуры, которые никак не могут быть армией. С ее ракетами, танками, бомбардировщиками и истребителями. Тяжелой боевой техникой с террористами не воюют. И вообще, неужели Европе не хватает НАТО, в котором состоит большинство европейских стран и где действует правило 5-го пункта Вашингтонского договора — «один — за всех, все — за одного!» То есть нападение на одну из стран НАТО является нападением на всех со всеми вытекающими отсюда обязательствами.

Разве Евросоюзу мало зонтика безопасности, который раскрыла над ним в том числе и одна из самых мощных армий мира, обладающая крупнейшими в мире запасами ракетно-ядерного оружия, — армия США? Но, может, надоедливое вмешательство этой страны в дела европейцев, ее беспардонное мессианство и назойливое влияние на политику ЕС, которое часто приводит к потерям в экономике (взять хотя бы навязанные Евросоюзу Вашингтоном санкции в отношении России), втягивание европейских стран в ненужные и невыгодные им войны и военные конфликты (в Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане) как раз и стали подспудной причиной появления идеи об «обособленных европейских вооруженных силах»?

Исключать подобную догадку нельзя. Но все-таки как создать европейскую армию? Согласятся ли на это США, которые прекрасно понимают потаенный и долгоиграющий смысл идеи, озвученной Юнкером и дружно поддержанной другими политиками Старого Света? И как быть с НАТО? Двух параллельный армий Европа не выдержит. На них не хватит никаких финансовых средств. Европейские страны и сейчас не торопятся выполнять указание уэльского саммита выделять по 2% своего ВВП в общий оборонный бюджет альянса. Сейчас финансирование НАТО обеспечивается в основном Соединенными Штатами, которые вносят 75% от общей суммы.

Да и людских ресурсов для собственной армии ЕС тоже не хватит: не вовлекать же в такие войска беженцев из исламских стран Ближнего Востока и Северной Африки. Того и гляди подобная практика выйдет боком. А потом современной армии нужны высокопрофессиональные специалисты, управлять истребителями, танками, самоходной артиллерией, комплексами связи и радиоэлектронной борьбы вряд ли сможет человек без минимального среднего специального, а то и высшего образования. Где набрать дополнительно десятки тысяч таких людей, даже обещая им золотые горы в виде зарплаты и социальных благ?

Есть предложение создавать европейскую армию внутри и на базе НАТО. Его высказал Франсуа Олланд. При этом, по его мысли, европейские вооруженные силы должны обладать определенной самостоятельностью. Но в армии, основой которой является единоначалие и беспрекословное подчинение командиру/начальнику, никаких самостоятельных структур быть не может в принципе. Иначе это не армия, а плохой колхоз.

К тому же Североатлантическому альянсу вряд ли понравится параллельная и автономная армия. У него вообще нет армии как таковой. Есть командования на ТВД (театре военных действий) — центральное, южное, северное... Для решения тех или иных боевых задач создаются специальные объединения, в которые каждая страна выделяет из национальных вооруженных сил предписанные ей части и подразделения. От кого-то — танкистов, от кого-то — ракетчиков, кто-то предоставляет мотопехоту, связистов, ремонтников, тыловиков, медперсонал и так далее.

По какому принципу создавать интегрированные европейские войска — непонятно. Впрочем, это не наша головная боль. Пусть об этом думают, если будут думать, в европейских столицах. В том числе в Брюсселе и Страсбурге.

У Европы уже есть несколько совместных бригад. Существует германо-датско-польский корпус «Северо-Восток» со штабом в Щецине. Немецко-французская бригада, штаб которой расположен в Мюльхайме (ФРГ). Еврокорпус быстрого реагирования НАТО, которым заправляют англичане. Вооруженное формирование северных стран, куда входят батальоны и роты нейтральных Швеции и Финляндии, а также членов НАТО — Норвегии, Ирландии и Эстонии. Создана даже польско-литовско-украинская бригада со штабом в Польше. Есть и другие подобные структуры, которые ничем серьезным ни разу не отличились. Создается впечатление, что разговоры о европейской армии, о ее объединенном штабе — это еще одна попытка слепить новые бюрократические структуры для еврочиновников, чтобы они могли безбедно существовать, развивая бумажную и публично-декларативную деятельность, точно так же, как это делается в Евросоюзе и ПАСЕ.

Ну а если европейская армия все же будет создана? Как на нее отреагируют в России? Один мой знакомый генерал сказал так: «В Европе, помнится, до этого уже были две объединенные армии — Наполеона и Гитлера. Чем они закончили, грамотные люди знают».

Автор — военный обозреватель ТАСС

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