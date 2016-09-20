Россия откладывает открытие координационного центра по Сирии

Россия не станет создавать совместный с США координационный центр по взаимодействию в Сирии, пока Вашингтон не предоставит разъяснений относительно инцидента в районе Дейр-эз-Зора. Об этом «Известиям» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

— Американцы постоянно меняют интерпретацию договоренностей, которые были достигнуты. Я напомню, что [после начала перемирия] должно было пройти семь дней, включая две контрольные точки после каждых 48 часов, а по итогам этого периода предполагалось создать координационный центр. Сейчас американцы нарушают эту последовательность действий. Причем дело даже не в том, что они нанесли удар не по той цели — хотя само по себе это трагично и преступно, — а в том, что США в принципе применили авиацию, когда та не должна была применяться в рамках договоренностей о перемирии. Как в этой ситуации можно с американцами о чем-то договариваться? Я убежденный сторонник создания координационного центра, поскольку без него такие инциденты будут продолжаться и множиться. Рано или поздно нам предстоит договориться о координации наших действий. Но сейчас эти соглашения находятся если не на грани срыва, то под серьезнейшим давлением в силу совершенно непредсказуемых и неадекватных действий США. Поэтому до того, как мы приступим к новым шагам, мы должны услышать не обвинения в наш адрес, а объяснения американцев, почему они пошли на применение авиации. Только когда мы досконально разберемся в ситуации, можно будет приступить к последующим шагам, — подчеркнул Константин Косачев.

Вместе с тем, как рассказал «Известиям» источник в военно-дипломатических кругах, вопрос открытия координационного центра находится в подвешенном состоянии.



— В настоящее время о каком-то конкретном сотрудничестве по Сирии между Пентагоном и Минобороны России речи не идет. Договоренность по координации действий и создании центра хотя и есть, но она во многом игнорируется Пентагоном. До сих пор не согласован ряд важных документов и не подписан технический регламент работы. На все запросы минобороны США отвечает формальными и неконкретными отписками, — отметил источник «Известий».

Однако официальная позиция американских дипломатов выглядит совершенно иначе: госсекретарь США Джон Керри 19 сентября призвал Россию не отказываться от создания координационного центра по Сирии. По словам дипломата, это позволит избежать ошибок при выполнении ударов с воздуха, а также «предотвратить тот ужас, который произошел 18 сентября».

— Мы признаем ошибку и сожалеем о ней. Но подобные вещи случаются, когда идут вооруженные конфликты, — отметил Керри, комментируя инцидент с бомбардировкой сирийских военных самолетами коалиции во главе с США.

17 сентября ВВС международной коалиции нанесли удары по позициям сирийских военных в районе города Дейр-эз-Зор, который окружен боевиками ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России). В результате авианалета погибли 62 сирийских военнослужащих и порядка 100 человек получили ранения. Кроме того, самолеты коалиции уничтожили 20 единиц техники.

В Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что удары были непреднамеренными: предполагалось, что авиация разбомбит позиции боевиков.

Вместе с тем в сирийском Генштабе авиаудары назвали открытой агрессией. В результате гибели «военнослужащих и потерь военной техники» для террористов ИГИЛ «был расчищен путь для атаки и захвата позиций сирийской армии», говорилось в сообщении военного ведомства.

В российском МИДе также обвинили американцев в поддержке террористов.

«Если раньше у нас были подозрения, что таким образом выгораживается «Нусра» («Джебхат ан-Нусра», деятельность организации запрещена в России. — «Известия»), то теперь, после ударов по сирийской армии, мы приходим к действительно страшному для всего мира выводу: Белый дом защищает ИГИЛ», — говорится в комментарии официального представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой.

Вместе с тем, по мнению востоковеда и бывшего дипломата Вячеслава Матузова, координационный центр должен быть создан во что бы то ни стало.

— Я обсуждал эту тему с бывшим помощником министра обороны США. Он открыто признал, что в Дейр-эз-Зоре американцами была совершена ошибка. Со своей стороны скажу, что на создании координационного центра настаивала Россия, тогда как США выступали против. Договоренности по перемирию и координации — это результат многомесячной работы дипломатов и военных двух стран, причем в данном случае именно нашим представителям удалось заставить американцев принять позицию Москвы. Таким образом, координационный центр должен быть создан в ближайшем будущем, несмотря на известный инцидент. Изначально это наша инициатива, и ее необходимо реализовывать, поскольку это единственный ключ к политическому урегулированию конфликта в Сирии, — заявил Вячеслав Матузов.