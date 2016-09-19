Расследование по делу секты «бога Кузи» завершено, сообщается на официальном сайте МВД России. Фигурантам предъявлено обвинение в преступлениях в окончательной редакции.



«Завершено расследование уголовного дела по обвинению троих граждан, один из которых именует себя «богом Кузей», в создании, руководстве и участии в разветвленной деструктивной секте», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.



Напомним, что в 2015 году в ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по ранее возбужденному уголовному делу по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») сотрудники московской полиции во взаимодействии с коллегами из МВД России и УФСБ РФ по Москве и Московской области установили дополнительные факты противоправной деятельности 38-летнего Андрея Попова, являющегося лидером деструктивной секты и именующего себя «богом Кузей».

