Напомним, что у организаторов псевдорелигиозной общины в Москве в 2015 году было изъято 43 млн рублей, свыше $100 тыс., специфическая литература и экзотические животные
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Расследование по делу секты «бога Кузи» завершено, сообщается на официальном сайте МВД России. Фигурантам предъявлено обвинение в преступлениях в окончательной редакции.
«Завершено расследование уголовного дела по обвинению троих граждан, один из которых именует себя «богом Кузей», в создании, руководстве и участии в разветвленной деструктивной секте», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Напомним, что в 2015 году в ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по ранее возбужденному уголовному делу по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») сотрудники московской полиции во взаимодействии с коллегами из МВД России и УФСБ РФ по Москве и Московской области установили дополнительные факты противоправной деятельности 38-летнего Андрея Попова, являющегося лидером деструктивной секты и именующего себя «богом Кузей».
На основании собранных доказательств следователь УВД по Центральному округу столицы дополнительно возбудил в отношении гражданина Попова уголовное дело по ст. 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»). В рамках расследования уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия, назначены необходимые экспертизы.
Таганский суд Москвы ранее санкционировал арест «бога Кузи». Организаторы псевдорелигиозной деструктивной секты и ряд их ближайших помощников были задержаны в сентябре 2015 года в Москве. В ходе обысков в квартирах по семи адресам было изъято около 43 млн рублей и свыше $100 тыс., специфическая литература и экзотические животные, содержавшиеся в ненадлежащих условиях. Были также изъяты персональные компьютеры, тетради, содержащие так называемые бухгалтерские записи, свидетельствующие о противоправной деятельности членов секты по завладению деньгами граждан. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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