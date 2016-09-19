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«Рай» для «Оскара»

От России на «Оскар» поедет новый фильм режиссера Андрея Кончаловского

Фото: TASS/ AP/Matt Sayles

19 сентября российский оскаровский комитет выдвинул на соискание премии Американской киноакадемии картину Андрея Кончаловского «Рай», которая недавно получила «Серебряного льва» на кинофестивале в Венеции. Об этом «Известиям» рассказал продюсер, член оскаровского комитета Александр Роднянский, выходя с судьбоносного заседания.

— Каковы результаты голосования?

— Большинством голосов комитет проголосовал за «Рай». Обсуждали несколько вариантов — были голоса за «Ученика» Кирилла Серебренникова, «Экипаж» Николая Лебедева и «Милого Ханса, дорогого Петра» Александра Миндадзе. Но за «Рай» было отдано голосов больше, чем в совокупности за все остальные картины.

— Есть ли у картины шансы на «Оскар»?

— Для серьезной борьбы — вне зависимости от того, есть шансы или нет — нужно несколько условий. Первое — участие или награда в конкурсе одного из двух больших фестивалей: Канн или Венеция, это однозначно (на «Оскар» будут претендовать исключительно призеры этих фестивалей от своих стран). У Кончаловского — «Серебряный лев» за режиссуру. Это очень хорошая платформа. Второе — нужна очень хорошая западная пресса: у «Рая» она отличная. Третье — у Кончаловского большое международное имя, он крупная фигура. Это очень достойный кандидат от России. На данный момент не может быть лучше. Я голосовал за «Рай».

— Все ли члены комитета голосовали?

— Тот, кто не присутствовал лично, передал свое решение председателю комитета.

— Сколько всего человек голосовало?

— 15 голосов. Люди, принимавшие участие в главных фестивалях мира и боровшиеся за «Оскар», неоднократно номинированные и награжденные, исходя из собственного опыта выбрали тот фильм, у которого есть максимальное количество шансов побороться за эту награду. «Рай» —достойнейший выбор, я считаю.

Фильм «Рай» рассказывает о временах Второй мировой войны. Главную роль в картине сыграла супруга Кончаловского — актриса Юлия Высоцкая.

— Вторая мировая война — пример того, как целая нация «провалилась» в зло, — объяснил «Известиям» выбор темы фильма Андрей Кончаловский. — Идея Нового мира в равной мере захватила умы пекарей, учителей и представителей знатных фамилий. Если бы зло не рядилось в красивые одежды, не так рьяно все кидались бы в этот омут, в эту мутную реку. Но чтобы зло было соблазнительным, оно не должно выглядеть как зло. И тогда можно обнаружить, что идея устранить целую нацию не только допустима, но кажется единственно возможным решением: «Да, я служу злу, потому что в результате это будет добро».

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

«Рай» для «Оскара»

«Рай» для «Оскара» От России на «Оскар» поедет новый фильм режиссера Андрея Кончаловского

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