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IPhone 7 шипит на своих владельцев

Такую проблему отметили пользователи нового смартфона во время больших нагрузок на него

Смартфон IPhone 7 шипит на своих владельцев, если они просят от него слишком много, то есть когда он перегружен задачами.

По данным людей, которые недавно получили свои телефоны, поступившие в продажу на прошлой неделе, когда новый iPhone подвергается интенсивной нагрузке, он начинает шипеть. Эти звуки исходят из задней части телефона. Об этом пишет Independent.

Проблема особенно распространена у iPhone 7 Plus. Люди сообщают, что шипение наиболее заметно, когда смартфон восстанавливает резервную копию.

По мнению инженеров, шум может возникать от работы электрических компонентов новой модели телефонов. Этот звук происходит в результате колебаний в электромагнитных катушках, использующихся в устройствах, которые могут резонировать с другими частями телефона и производить подобное шипение.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

IPhone 7 шипит на своих владельцев

Такую проблему отметили пользователи нового смартфона во время больших нагрузок на него

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Максим Кононенко

журналист

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