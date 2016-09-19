Смартфон IPhone 7 шипит на своих владельцев, если они просят от него слишком много, то есть когда он перегружен задачами.

По данным людей, которые недавно получили свои телефоны, поступившие в продажу на прошлой неделе, когда новый iPhone подвергается интенсивной нагрузке, он начинает шипеть. Эти звуки исходят из задней части телефона. Об этом пишет Independent.

Проблема особенно распространена у iPhone 7 Plus. Люди сообщают, что шипение наиболее заметно, когда смартфон восстанавливает резервную копию.

По мнению инженеров, шум может возникать от работы электрических компонентов новой модели телефонов. Этот звук происходит в результате колебаний в электромагнитных катушках, использующихся в устройствах, которые могут резонировать с другими частями телефона и производить подобное шипение.