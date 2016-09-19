Путин: против российских паралимпийцев сыграли не по-спортивному

Против российских паралимпийцев, которых отстранили от участия в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, сыграли не по-честному и не по-спортивному. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со спортсменами в Кремле в понедельник.

«Наша команда готовилась взять новые рубежи. Вместе со всеми наставниками, близкими вам людьми вы упорно тренировались, работали с полной отдачей, чтобы в открытой борьбе постоять за победу, и уверен, были готовы, что называется, на все сто. Однако против вас сыграли не по-спортивному и не по-честному. Говорю о незаслуженном, несправедливом отстранении нашей команды от участия в Паралимпиаде», — сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что Россия остается верна идеалам паралимпийского движения и продолжит поддержку спортсменов. Он также добавил, что РФ выступает за прозрачность контроля в спорте.

«Мы все заинтересованы, чтобы нынешний сложный период в мировом спорте завершился как можно скорее. Россия тесно сотрудничает с международными организациями, активно работает Независимая общественная антидопинговая комиссия. Мы выступаем за формирование четкой, равноправной и абсолютно прозрачной системы контроля в спортивной сфере», — сказал президент России.

Он подчеркнул, что в вопросах противодействия допингу не должно быть «никакого лицемерия и никаких двойных стандартов».

Напомним, 7 августа президент IPC Филип Крейвен заявил об отстранении российской паралимпийской сборной от участия в Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро из-за подозрений в подмене допинг-проб спортсменов.

В конце августа Владимир Путин сообщил, что в России пройдут специальные соревнования для спортсменов, не допущенных до Паралимпиады в Рио. Турнир прошел 8–9 сентября в Подмосковье.

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