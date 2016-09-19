Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Покойный участник «Кино» стал ведущим современным художником из РФ

Только один «Автопортрет» экс-барабанщика был продан на летних русских торгах в Лондоне за £183 тыс.

Бывший ударник рок-группы «Кино» Георгий Гурьянов стал самым дорогим российским художником последнего десятилетия. Один «Автопортрет» экс-барабанщика был продан на летних русских торгах в Лондоне за £183 612.

Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Мы проанализировали тысячу современных российских художников, карьера которых достигла пика после 1990-х годов и чьи работы участвовали в аукционных торгах за последние десять лет. Самым дорогим художником стал Георгий Гурьянов», — заявила директор «Sotheby's Россия» Ирина Степанова.

Первый аналитический обзор рынка российского современного искусства InArt 2016 будет презентован 23 сентября в Вене.

Напомним, участник рок-группы «Кино» — ударник, аранжировщик, автор басовых партий и бэк-вокалист Георгий (Густав) Гурьянов скончался в 2013 году на 53-м году жизни. Он страдал от онкологического заболевания.

Наиболее значительными его живописными произведениями считаются «Боксеры», «Керель», «Даешь гол!» (1991), «Девушка с копьем» (1994), «Строгий юноша». Триптих (1994), «Гребцы» (1998—2000), «Красный октябрь» (1998), «Кронштадт» (1998–2003), «Авиатор» (1999), «Трактористка» (2002), «Гимнаст» (2003), «Трамплин» (2006).

В 1993 году ему присудили звание почетного профессора петербургской Новой академии изящных искусств.

В 2015 году Forbеs составил рейтинг самых дорогих художников России. Согласно данным Skate's Art Market Research, больше всего у коллекционеров ценятся работы Василия Кандинского. Общая стоимость его произведений, проданных с аукционов, составляет $327,7 млн. 

Написать комментарий
Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Покойный участник «Кино» стал ведущим современным художником из РФ

Только один «Автопортрет» экс-барабанщика был продан на летних русских торгах в Лондоне за £183 тыс.

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Интервью

Антонио Бандерас

голливудский актер

Все интервью

Интервью

Александр Розенбаум

народный артист России

Все интервью

Интервью

Евгений Писарев

худрук театра им.Пушкина

Все интервью

Интервью

Александр Соколов

ректор Московской консерватории

Все интервью

Интервью

Владимир Епифанцев

актер

Все интервью
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке