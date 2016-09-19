Покойный участник «Кино» стал ведущим современным художником из РФ

Только один «Автопортрет» экс-барабанщика был продан на летних русских торгах в Лондоне за £183 тыс.
Бывший ударник рок-группы «Кино» Георгий Гурьянов стал самым дорогим российским художником последнего десятилетия. Один «Автопортрет» экс-барабанщика был продан на летних русских торгах в Лондоне за £183 612.
Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».
«Мы проанализировали тысячу современных российских художников, карьера которых достигла пика после 1990-х годов и чьи работы участвовали в аукционных торгах за последние десять лет. Самым дорогим художником стал Георгий Гурьянов», — заявила директор «Sotheby's Россия» Ирина Степанова.
Первый аналитический обзор рынка российского современного искусства InArt 2016 будет презентован 23 сентября в Вене.
Напомним, участник рок-группы «Кино» — ударник, аранжировщик, автор басовых партий и бэк-вокалист Георгий (Густав) Гурьянов скончался в 2013 году на 53-м году жизни. Он страдал от онкологического заболевания.
Наиболее значительными его живописными произведениями считаются «Боксеры», «Керель», «Даешь гол!» (1991), «Девушка с копьем» (1994), «Строгий юноша». Триптих (1994), «Гребцы» (1998—2000), «Красный октябрь» (1998), «Кронштадт» (1998–2003), «Авиатор» (1999), «Трактористка» (2002), «Гимнаст» (2003), «Трамплин» (2006).
В 1993 году ему присудили звание почетного профессора петербургской Новой академии изящных искусств.
В 2015 году Forbеs составил рейтинг самых дорогих художников России. Согласно данным Skate's Art Market Research, больше всего у коллекционеров ценятся работы Василия Кандинского. Общая стоимость его произведений, проданных с аукционов, составляет $327,7 млн.
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