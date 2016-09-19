Хакеры опубликовали четвертую часть базы данных WADA

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала на своем сайте имена 26 спортсменов из 10 стран, которые принимали запрещенные препараты в терапевтических целях.

В списке фигурирует испанский теннисист Рафаэль Надаль — 14-кратный победитель турниров «Большого шлема» и двукратный олимпийский чемпион. Согласно данным хакеров, Надаль в 2009 году употреблял бетаметазон.

Кроме того, в списке значатся британский бегун, четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара, употреблявший триамциналон в 2008 году, и шестикратный призер ОИ венгерский пловец Ласло Чех, использовавший формотерол в 2015 году, передает «Спорт-Экспресс».

Кроме того, в новом списке упоминаются атлеты из Аргентины, Бельгии, Канады, Дании, Франции и США.

Напомним, ранее Fancy Bears сообщила о взломе системы ADAMS Всемирного антидопингового агентства (WADA) и начала публиковать информацию, согласно которой ведущие мировые спортсмены систематически употребляли допинг с разрешения агентства. WADA подтвердило взлом собственной базы данных и обвинило в этом хакеров, связанных с Россией. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения и предложил агентству помощь в расследовании ситуации.

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