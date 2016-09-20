Композиторы не хотят госкомпании вместо РАО и ВОИС

Российские композиторы выступили против передачи функций по коллективному управлению правами и сбору авторских вознаграждений одной госкомпании. Об этом говорится в письме (копия есть в «Известиях»), которое будет направлено первому вице-премьеру Игорю Шувалову 21 сентября. Свои подписи под документом уже поставили Вячеслав Добрынин, Виктор Дробыш, Стас Намин и Игорь Бутман. В инициативной группе, которая согласовывала текст обращения, утверждают, что в ближайшее время письмо также подпишут Игорь Крутой, Максим Фадеев, Константин Меладзе, Иосиф Пригожин и другие композиторы.



«Просим Вас отклонить предложения Минэкономразвития России и не допустить поспешных непродуманных шагов в отношении изменения гражданского законодательства Российской Федерации, — пишут в письме композиторы. — Предложения Минэкономразвития России, по нашему мнению, носят разрушительный характер и в случае их претворения в жизнь нанесут непоправимый ущерб российскому законодательству, российскому творческому сообществу, культуре и авторитету России на международной арене».

Композиторы напомнили, что Россия уже имеет неудачный опыт государственного управления авторскими правами.

«Представители старшего поколения творческой интеллигенции помнят о Всесоюзном агентстве по авторским правам (ВААП), которому писатель Владимир Войнович в открытом письме иронически предлагал дать более соответствующее действительности название — Всесоюзное агентство по присвоению авторских прав. Мы не испытываем желания возвращаться в те времена», — утверждают в своем обращении композиторы.

Авторы указывают, что сегодня в России уже сложилась развитая система коллективного управления правами, которая позволяет российскому правообладателю «чувствовать себя защищенным в случае использования его произведений не только в России, но и за рубежом».

«Сложившаяся система позволяет каждому правообладателю лично участвовать в коллективном управлении правами посредством членства в соответствующих организациях», — говорится в обращении.

В настоящее время в Российской Федерации действуют четыре системообразующие организации по коллективному управлению авторскими и смежными правами, осуществляющие свою деятельность на основании государственной аккредитации: Российский союз правообладателей (РСП), Российское авторское общество (РАО), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Некоммерческое партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС).

«Конечно, функционирование этих организаций не одинаково успешно и прозрачно, в частности, ситуация, сложившаяся в РАО, потребовала безотлагательного вмешательства авторов и иных правообладателей в деятельность менеджмента общества. Правообладатели на деле показали способность к самоорганизации и готовность самостоятельно навести порядок в своих делах», — отмечают композиторы.

Гендиректор РАО Сергей Федотов был задержан 28 июня после допроса в отделении полиции. Сотрудники МВД и ФСБ подозревают, что РАО незаконным путем передавало принадлежащее организации имущество третьим лицам. При этом нанесенный авторскому обществу ущерб составил более 500 млн рублей. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), максимальное наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы.

31 августа на совещании в Минэкономразвития по реформированию структуры охраны авторских прав заместитель министра экономического развития Олег Фомичев предложил создать публично-правовую компанию (ППК), которая возьмет на себя функции всех организаций, занимающихся авторскими сборами. Учредить компанию должно государство, постановлением правительства будет назначаться ее гендиректор и утверждаться наблюдательный совет. Компания должна будет заниматься сбором авторских вознаграждений.

— На совещании обсуждались предварительные предложения, которые еще будут дорабатываться, — рассказала «Известиям» помощник министра экономического развития Елена Лашкина. — Итоговые предложения Минэкономразвития будут направлены в установленные поручением правительства сроки.

Омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семенов отметил, что Минэкономразвития обычно выступает за рыночные отношения, но в данном случае оно пошло по пути госрегулирования и это может быть связано с тем, что там, возможно, не верят в бизнес в этой отрасли.



— Предложения Минэкономразвития Игорь Шувалов наверняка не поддержит, и для того чтобы дать объяснение отказу, он сможет использовать письма композиторов и правообладателей, — предположил Анатолий Семенов.