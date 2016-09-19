Франция ввела запрет на пластиковую одноразовую посуду

Власти Франции ввели запрет на использование и производство на территории страны пластиковой одноразовой посуды. Это связано со стремлением правительства к 2020 году стать одним из мировых лидеров в применении технологий и подходов, дружелюбных к окружающей среде.

Пластиковую посуду и пакеты планируют заменить изделиями из безопасных для природы легкоразлагаемых материалов, чтобы защитить окружающую среду и минимализировать урон, наносимый природе, сообщает «Русская планета».

Однако Ассоциация производителей тары и упаковки Pack2Go Europe и изготовители пластиковой тары оспаривают новый закон, утверждая, что производство разлагающейся посуды, которая способна выдерживать высокие температуры, влечет за собой большие технологические сложности и в итоге может нанести еще больший вред окружающей среде, чем производство пластиковых изделий.