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Франция ввела запрет на пластиковую одноразовую посуду

Власти страны стремятся защитить окружающую среду

Власти Франции ввели запрет на использование и производство на территории страны пластиковой одноразовой посуды. Это связано со стремлением правительства к 2020 году стать одним из мировых лидеров в применении технологий и подходов, дружелюбных к окружающей среде.  

Пластиковую посуду и пакеты планируют заменить изделиями из безопасных для природы легкоразлагаемых материалов, чтобы защитить окружающую среду и минимализировать урон, наносимый природе, сообщает «Русская планета».

Однако Ассоциация производителей тары и упаковки Pack2Go Europe и изготовители пластиковой тары оспаривают новый закон, утверждая, что производство разлагающейся посуды, которая способна выдерживать высокие температуры, влечет за собой большие технологические сложности и в итоге может нанести еще больший вред окружающей среде, чем производство пластиковых изделий.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Франция ввела запрет на пластиковую одноразовую посуду

Власти страны стремятся защитить окружающую среду

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