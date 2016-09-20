Российские малые корабли получат новейшую цифровую пушку

Российский Военно-морской флот принял решение оснастить все малые ракетные корабли и катера уникальной сверхскорострельной 76-миллиметровой автоматической пушкой АК-176МА, точность которой благодаря цифровому управлению и всепогодной оптико-электронной системе не уступает снайперской винтовке. Примечательно, что в зависимости от типа корабля новейшее изделие, разработанное в КБ «Арсенал», может размещаться как в обычной шарообразной, так и в стелс-башне, которая за счет своих угловатых форм незаметна для радаров противника.

— Принципиальное решение об определении новейшей АК-176МА в качестве основного артиллерийского вооружения всех кораблей прибрежной зоны, малых ракетных кораблей (МРК) и ракетных катеров (РК) было принято летом нынешнего года, — рассказал «Известиям» представитель Главного командования российского Военно-морского флота. — Пока Главкомат ВМФ, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и Минпромторг ожидают завершения испытаний АК-176МА, после чего решение будет оформлено документально и подписано всеми заинтересованными сторонами. Но мы рассчитываем, что все формальности будут завершены в этом году. В настоящее время артустановка уже вошла в состав вооружения МРК проекта 22800 «Каракурт», а также РК проекта 1241.

Как рассказал «Известиям» Александр Мильковский, генеральный директор КБ «Арсенал», в настоящее время пушка находится в высокой степени готовности.

— Да, есть определенные успехи в этой области. Но пока самого решения я, к сожалению, не видел, — пояснил он «Известиям».

АК-176МА является развитием семейства корабельных скорострельных пушек АК-176, первая из которых была принята на вооружение еще в 1979 году. При весе в 10 т новейшая артустановка способна за одну минуту выпускать по цели, находящейся на расстоянии 15 км, не менее 150 артиллерийских снарядов. Главное отличие АК-176МА от своих предшественниц — это система цифрового управления, а также новейшая оптико-электронная станция «Сфера-2», позволяющая обнаруживать цели на дальности в десятки километров днем и ночью, в сильный дождь и даже шторм.

— Приводы горизонтального и вертикального наведения АК-176МА, которые вращают вправо и влево башню, а также поднимают вверх и вниз само орудие, оснащены цифровой системой передачи информации, благодаря которой артустановка, получив команду оператора или бортовой информационной системы корабля, перемещается с очень высокой точностью, — рассказал «Известиям» представитель российского Военно-морского флота, знакомый с техническими особенностями орудия. — Сочетание высоких баллистических характеристик новейшей корабельной пушки и электронной системы управления обеспечивает АК-176МА полное превосходство над ближайшим конкурентом — 76-миллиметровой артустановкой итальянской фирмы Oto Melara, которая применяется на кораблях более двух десятков стран мира.

По словам военного эксперта Владимира Щербакова, 76-миллиметровые автоматические корабельные артустановки — это, фактически, универсальное оружие, способное бороться с широкой номенклатурой целей.

— Они способны поражать не только вражеские корабли, но и воздушные цели, в том числе и беспилотники. Также с высокой эффективностью пушки можно использовать для обстрела берега, в том числе и целей, расположенных на значительном удалении от береговой черты, — рассказал Владимир Щербаков.

В настоящее время АК-176МА проходит испытание на борту пограничного сторожевика 1-го ранга «Полярная звезда», головного корабля проекта 22100 «Океан», который должен быть передан погрануправлению до конца нынешнего года.

— Проведенные стрельбы показали полное соответствие характеристик новейшей артустановки указанным в тактико-техническом задании, — рассказал «Известиям» представитель кораблестроительной отрасли. — На «Полярной звезде» и ее «систершипах» (серийных кораблях одного проекта. — «Известия») будут стоять АК-176МА в классических куполообразных башенных установках, так как радиолокационная незаметность для таких кораблей не так важна. В то же время на малых ракетных кораблях проекта 22800 АК-176МА будет исполнена в специальной стелс-башне с большим количеством углов, необходимых для отражения электромагнитных волн.

По словам собеседника «Известий», радиолокационные волны отражаются в первую очередь от надстройки корабля и артиллерийских установок, которые из-за своей формы и большей концентрации метала в конструкции зачастую при облучении вражеской РЛС служат главным демаскирующим признаком. Поэтому стелс-башня АК-176МА гарантированно защитит корабли от обнаружения радиолокационными средствами противника.

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