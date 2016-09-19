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Кадыров набрал почти 98% голосов на выборах главы Чечни

За врио руководителя республики отдали свои голоса 97,94% избирателей

По результатам обработки 100% протоколов стало известно, что 97,94% избирателей Чечни отдали свои голоса за врио главы республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии республики Умар Байханов.

«За врио главы Чечни проголосовало, по предварительным итогам, 97,94% избирателей, за кандидата от Партии роста Идриса Усманова свои голоса отдали 0,84% избирателей, за лидера регионального отделения «Справедливой России» Султана Денильханова — 0,53% и за выдвиженца коммунистов Гаирсолта Батаева — 0,63%», — приводит его слова агентство ТАСС.

В материале уточняется, что явка в регионе составила 98,80%.

Напомним, в единый день голосования в Чечне прошли выборы главы республики, депутатов Государственной думы и парламента Чечни. Также в регионе прошли выборы в органы местного самоуправления.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Кадыров набрал почти 98% голосов на выборах главы Чечни

За врио руководителя республики отдали свои голоса 97,94% избирателей

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