NASA решило не переносить полетов к МКС после взрыва ракеты Falcon

NASA не будет переносить даты запусков новых пилотируемых кораблей к Международной космической станции, несмотря на аварию с ракетой Falcon 9, причины которой пока не выяснены и, соответственно, не устранены.

— Согласно наиболее свежему расписанию, первый беспилотный полет космического корабля Dragon в его пилотируемой версии — SpaceX Crew Dragon — намечен на май 2017 года, а полет корабля с экипажем назначен на август 2017 года, — заявила «Известиям» официальный представитель Центра Кеннеди NASA Табата Томпсон. — Первый беспилотный полет корабля Boeing’s CST-100 Starliner намечен на декабрь 2017 года, а полет с экипажем — на февраль 2018 года. Даты дальнейших полетов новых кораблей пока не определены.

Решению руководства NASA о назначении дат полетов пилотируемых кораблей к МКС предшествовал ряд дискуссий, одна из них состоялась 15 сентября в Американском институте аэронавтики и космонавтики в Лонг-Бич. В ходе дискуссии директор по сертификации SpaceX Абхишек Трипати заявил, что компания «на всех парах движется к сертификации и по-прежнему пытается соответствовать графику создания «космического такси». Он подчеркнул, что работу не задерживает расследование причин взрыва ракеты Falcon 9, который произошел 1 сентября на стартовом комплексе мыса Канаверал.

Причины случившегося 1 сентября взрыва пока не названы, расследование продолжается. Этот процесс вряд ли завершится в ближайшее время, так как 11 сентября основатель и совладелец SpaceX Илон Маск заявил, что поиск причин взрыва — «наиболее трудная и сложная неудача, с которой мы сталкивались за 14 лет». Тогда же Илон Маск выступил с публичной просьбой к экспертному сообществу всего мира помочь в расследовании аварии, поделившись своими идеями относительно возможных причин случившегося. Ситуация действительно выглядит странно: взрыв случился в момент заправки баков ракеты — двигатели при этом были выключены, не было никакого видимого источника тепла.

— Назначение даты старта пилотируемого корабля до завершения официального расследования причин недавнего взрыва ракеты, которой предстоит этот корабль выводить в космос, это случай невиданный, — утверждает Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского. — В целом нужно понимать, что коммерческие носители, тот же Falcon 9, и ракеты для пилотируемых пусков — это два разных типа ракет. У них разные критерии эффективности: для коммерческих носителей это цена запуска, а для пилотируемых главный приоритет — это возможность спасения жизни экипажа. Falcon 9 создавался как коммерческий носитель, и еще предстоит доказать, что ракета в принципе пригодна для пилотируемых запусков. На мой взгляд, пока Falcon 9 не обеспечивает той степени надежности, которая необходима для ракет, обслуживающих пилотируемые миссии. Спешка в деле отработки пилотируемых кораблей приводит к человеческим жертвам. А спешить сейчас вроде бы некуда, не 1961 год на дворе.

Эксперты обращают внимание, что тестирование системы аварийного спасения SpaceX Crew Dragon не завершено: впереди важнейший этап испытаний, когда корабль должен быть установлен на ракету, затем взлететь с нее по сигналу аварийной тревоги и приземлиться в безопасном месте.

— Призывая Маска соблюдать ранее утвержденный график, NASA идет на риск, — констатирует научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — Не видно, чтобы американцы были сильно напуганы взрывом Falcon 9, доверие к Маску по-прежнему велико. Американцы и прежде рисковали, отправляя людей в космос, что стоило им довольно большого количества человеческих жизней.