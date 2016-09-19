На станции метро «Университет» белорус погиб под колесами поезда

Гражданин Белоруссии погиб под колесами поезда на станции метро «Университет» Сокольнической линии столичной подземки в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел на станции «Университет» в 16.00 мск. Чтобы извлечь тело погибшего, электроснабжение было отключено на 20 мин, сообщает телеканал «360».

«Мужчина 23 лет, гражданин Белоруссии, оказавшись на жестком пути, получил от столкновения с подвижным составом травмы, не совместимые с жизнью», — цитирует агентство городских новостей «Москва» пресс-секретаря ведомства Алексея Мышляева.



Информацию о происшествии передали в прокуратуру на Московском метрополитене. Полицейские опрашивают свидетелей. Для точной картины произошедшего был сделан запрос видео с камеры наблюдения.

В 16.33 движение по Сокольнической линии восстановили.