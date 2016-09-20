Российские производители вытеснят с рынка китайский велосипед

Один из лидеров алюминиевой отрасли «Русал» и ведущий российский производитель велосипедов «Веломоторс» рассчитывают через год занять до 30% российского рынка алюминиевых рам для велосипедов, вытеснив китайскую продукцию. Аналитики отмечают взаимную выгоду компаний от реализации данного проекта, стоимость которого оценивается в $35-40 млн. «Русалу» новое предприятие обеспечит стабильный рынок сбыта, а «Веломоторс» сможет снизить себестоимость производства.

Как рассказал «Известиям» замгендиректора "Веломоторс", президент Национальной ассоциации веломотоиндустрии Павел Шмидов, создание нового производства мощностью около 1 млн велосипедных рам в год может занять около одного года. Ввод предприятия в эксплуатацию может состояться до конца 2017 года.

- Мы планируем занять около 30% российского рынка велосипедных рам из алюминия, который оценивается в 4,5 млн рам. Производство около 1 млн рам в год потребует около 5 тыс. т алюминия, а выпуск других элементов конструкции (обода для колес) – еще 1-2 тыс. т в год, - сообщил Павел Шмидов.



Топ-менеджер не уточнил стоимости проекта, отметив лишь, что локализация производства алюминиевых рам в России приведет к повышению конкурентоспособности и удешевлению конечной продукции.

В рамках создания нового производства «Русал», «Веломоторс» и Федерация велосипедного спорта России недавно уже подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены разработать общий комплекс мероприятий, направленный на развитие внутреннего рынка и формирование платформы, объединяющей российских производителей велосипедов, алюминия и спортивные организации.

В пресс-службе «Русала» «Известиям» сообщили о том, что соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией «Веломоторс» предусматривает реализацию проекта по локализации производства обода для велосипедных колес. Кроме того, в рамках сотрудничества «Веломоторс» планирует запустить производство велосипедных рам.

- В настоящее время «Веломоторс» ведет плановую работу по проектированию технологических процессов производства, определению требуемого оборудования и его закупке. Идет активная работа по реализации программы закупки алюминиевых сплавов для этих целей, - отметил представитель «Русала».

По оценке алюминиевой компании, в России потребность в велосипедах с использованием алюминия сейчас составляет около 5 млн в год, что потребует около 7 тыс. тонн металла. При этом на российских предприятиях на сегодняшний день выпускается около двух млн. велосипедов в год, а в отрасли работает более 10 тыс. человек.

Ранее директор «Русала» по сбыту на рынках России и стран СНГ Роман Андрюшин сообщал «Известиям» о том, что компания совместно с правительством Красноярского края и Алюминиевой ассоциацией России инициирует создание «Алюминиевой долины» в Красноярском крае. На начальном этапе деятельности "Алюминиевая долина" позволит привлечь не менее $200 млн от различных инвесторов. Реализация проекта к 2024 году, по предварительной оценке, позволит увеличить потребление алюминия на 80%, до 2,5 млн т, и потребует инвестиций в размере около $2 млрд. Речь идет о кредитных ресурсах, которые понадобятся для развития инфраструктуры и создания новых производств компаниями-потребителями продукции «Русала». То есть инвестиций самого алюминиевого гиганта не предусматривается.

В то же время «Русал» отмечает, что перспективы развития рынка велосипедных рам из алюминия во многом зависят от защитных мер. «В настоящее время в Россию из Китая по «серым схемам» завозятся велосипеды с занижением таможенной стоимости в 10-15 раз, что наносит ущерб экономике страны и сильно тормозит развитие наших отечественных производителей велосипедов», - сообщили в «Русале».

Минпромторг в свою очередь отмечает, что ведет совместную работу с ФТС России, пресекая случаи занижения декларируемой таможенной стоимости готовых велосипедов при вывозе из иностранных государств, в том числе Китая. Кроме того, ведомством ведется работа с российскими компаниями по импортозамещению и локализации производства алюминиевых рам и других компонентов для велосипедной промышленности.

- Принимая во внимание принятую Правительством РФ политику импортозамещения, а также учитывая реализуемые отечественными предприятиями мероприятия по локализации на территории РФ наиболее значимых технологических переделов, Министерством будет продолжена поддержка развития российского велостроения, - сообщили в Минпромторге.

Директор группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максим Худалов отмечает, что объем инвестиций в новый проект по выпуску алюминиевых рам для велосипедов может составить $35-40 млн. «Думаю, что доля отечественных рам составит до 45% рынка в соответствие с долей отечественных производителей велосипедов. А срок создания нового производства - около двух лет. При этом выручка от производства рам для велосипедов может достигать $30-50 млн в год», - считает Худалов.

По его словам, борьба с китайским экспортом может быть только ценовая. «Сейчас самые дешевые рамы из Китая стоят около $100, при средней цене в $150. Если российская продукция будет стоить $100, импорт китайской продукции сойдет на нет», - считает эксперт.