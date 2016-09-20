87% россиян видят спасение от кризиса в подработке

В России набирает популярность такой вид заработка, как подработка. Согласно данным исследования Part-time job in Russia 2016, проведенного НП «Эксперты рынка труда» совместно с инвентаризационной компанией LTRevizor — Независимая инвентаризация, лояльность к подработке растет как среди соискателей, так и работодателей.

87% опрошенных уверены, что с учетом сложившейся экономической ситуации подработка сегодня является действенным способом повышения дохода. Эксперты считают, что это связано с экономическим кризисом: люди пытаются таким образом повысить свои доходы. Специалисты по персоналу добавляют, что интерес к подработке — это общемировая тенденция современного рынка труда.

Интересно, что решаются на дополнительную работу в основном женщины: их 75% среди сотрудников на частичной и временной занятости. Наибольшую популярность формат подработок имеет у студентов (63%), женщин, находящихся в декретном отпуске (46%), ипотечников (38%) и лиц с потребительскими кредитами (33%). В поисках подработок больше всего проявляют активность люди в возрасте 21–25 и 30–40 лет.

Чаще всего соискатели готовы выделить на подработку вечерние часы (с 18.00 до 22.00), а также пятницу (42%), субботу (71%) и воскресенье (54%). Почти никто из респондентов не считает возможным подрабатывать ранним утром (с 6.00 до 10.00) и во вторник. Специалисты по персоналу утверждают, что вакансии по подработке обычно открыты на срок 1–3 месяца (49%), реже — на срок до одного месяца (21%), еще реже — на год и более (10%).

Оценивая результаты исследования, руководитель проектов НП «Эксперты рынка труда» Полина Лихачева отметила, что подработкой всё чаще стали заниматься высококвалифицированные специалисты.

— Исследование подтверждает тенденцию: в настоящее время подработка — это не только низкоквалифицированный труд, но и возможность дополнительного заработка для высококвалифицированных специалистов, — рассказала Полина Лихачева. — Об этом говорят ответы респондентов на вопрос о наиболее популярных вакансиях на подработку, среди которых программист, дизайнер, переводчик, счетчик-ревизор, бухгалтер и др. Также, по мнению опрошенных, к самым прибыльным вариантам подработки относятся: IT-freelance, репетиторство, дизайн, копирайтинг, сетевой маркетинг, дополнительные часы по основному виду деятельности, что говорит о том, что наибольший доход подработка может принести именно профессионалам.

— Традиционно студенты всегда настроены на подработку — они составляют наибольший процент среди опрошенных, — подчеркивает Роман Мазур, исполнительный директор LTRevizor.

Он объясняет это тем, что после выпуска из вуза наибольшие шансы трудоустроиться на хорошую работу имеют студенты с хотя бы небольшим опытом работы. Также эксперт отмечает, что среди подрабатывающих всё больше молодых мам.

— Мы наблюдаем тренд роста среди данной категории. Часто молодые мамы подрабатывают по ночам счетчиками-ревизорами, ставят себе раннее время ухода со смены для того, чтобы успеть отвести ребенка в детский сад или школу. На ночь же они оставляют детей со своими отцами или бабушками, в зависимости от семейной ситуации.

Среди подработок, не требующих специальных стартовых навыков, Роман Мазур называет ретейл (кассиры, работники торгового зала), логистику и независимую инвентаризацию (счетчики-ревизоры).

— Стоит отметить, что подработка в новой экономической реальности является важным фактором социальной стабильности и будет востребована в ближайшее время, — делает вывод эксперт.

Директор по связям с общественностью компании Sky Line Евгения Мартынович считает, что интерес к подработке связан не только с кризисом — это общемировая тенденция рынка труда.

— Кризис, безусловно, послужил катализатором, но мне кажется, что это и рыночная тенденция в целом: мы и в онлайн уходим, у нас очень серьезно повышается мобильность жизни. На отношении к фрилансу сказалось принятие закона о дистанционной работе (дополнение Трудового кодекса РФ специальной главой 49.1. — «Известия») — он сильно развязал руки и соискателям, и работодателям.

Евгения Мартынович отметила, что охотнее нанимают фрилансеров крупные коммерческие структуры либо организации специфической направленности, например транспортные или интернет-компании. Специалист уточняет, что есть профессии, традиционно подразумевающие удаленную работу (дизайнер, переводчик), а есть новые игроки на рынке Part-time job.

— Появились довольно новые на нашем рынке профессии — карьерный консультант, карьерный коуч, мотиватор. За последние два года они стали крайне востребованными: из-за кризиса и с точки зрения самореализации люди начали активнее себя искать, стремятся найти лучшее применение своим компетенциям и знаниям. Идет перетекание персонала из компании в компанию. Еще пару лет назад в России считалось, что если соискатель работал на одном месте 2–3 года, это плохо. Хорошими кандидатами считались работники со стажем 4–5 лет. Весь мир на тот момент уже без негатива воспринимал соискателя со стажем работы полгода, три месяца, а у нас считалось, что такой человек бегает с места на место. Сейчас продвинутые работодатели в России уже пришли к выводу, что такая мобильность сотрудников удобна и для самой компании, потому что задачи и реалии меняются. Я думаю, что за этим передвижением будущее.

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