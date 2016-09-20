Банки продолжают зарабатывать на незаконных комиссиях

Чтобы увеличить свои комиссионные, кредитные организации готовы идти на различные уловки. Например, ряд банков взимает плату за выдачу справок о наличии или отсутствии задолженности, а также за документы, подтверждающие факт погашения кредита. И хотя еще в 2013 году Центробанк разъяснил, что практика эта незаконна, некоторые кредитные организации прикрываются тем, что берут плату за срочность. Но и эта практика не может считаться законной, уверили «Известия» юристы и защитники прав потребителей.

В 2013 году в начале очередного витка кризиса в банковской сфере разразился скандал в связи с тем, что некоторые кредитные организации начали взимать плату за выдачу справки о погашении кредита, а также документов, которые подтверждают наличие или отсутствие задолженности. Тогда же регулятор разъяснил незаконность подобной комиссии. Подтвердила это и судебная практика.

Каково же было удивление корреспондента «Известий», когда сейчас за аналогичную справку в Московском кредитном банке (МКБ) у него потребовали 300 рублей, сославшись на существующие тарифы банка. Конечно, можно отказаться, однако такой подтверждающий документ заемщику пригодится.

— При отсутствии документа об исполнении заемщиком всех обязательств перед банком возможен риск неполного погашения задолженности, — напомнили «Известиям» в Центробанке.

Юрист коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» Татьяна Левкина добавляет, что такие справки нужны для определения финансовой благонадежности гражданина.



— Очень часто их требуют при выдаче иного кредита, например, — уточняет юрист.

Скандал 2013 года, нужно заметить, не прошел бесследно. В некоторых кредитных организациях справку выдают бесплатно, но примерно через месяц после обращения. Комиссию же устанавливают за срочность — от трех дней до недели. В частности, чтобы получить справку в течение 5–7 рабочих дней, придется заплатить 100–200 рублей (в зависимости от региона) в банке «Зенит». В ВТБ24 такое правило существует по ипотечным кредитам. Эта кредитная организация (информация содержится в сборнике тарифов банка в разделе «Ипотечное кредитование») установила комиссию в 500–1000 рублей (в зависимости от региона) за рассмотрение вопроса в течение трех дней.

Тем не менее даже срочность не может служить оправданием банкам. Регулятор пояснил, что в судебной практике в отношении выдачи справок об отсутствии ссудной задолженности по кредитному договору суд руководствуется необходимостью защиты прав потребителей. Платное предоставление потребителю необходимой информации по кредитному договору, в том числе о размере задолженности перед банком и т.п., противоречит ст. 10 закона «О защите прав потребителей».

— Выдачу таких справок нельзя квалифицировать как самостоятельную банковскую услугу. Поэтому их выдача банком на платной основе оценивается судами как нарушение данного закона, — рассказали «Известиям» в Центробанке. — Гражданское законодательство также предусматривает обязанность кредитора выдать должнику расписку в полном получении исполнения или в соответствующей части (ст. 408 ГК РФ).

Партнер КА «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская подчеркивает, что доплата за срочность — это творчество банка. Зачастую люди просто не знают, что существует бесплатная опция.

— Требование доплаты за срочность не имеет под собой никакой законодательной базы. Это придумка банка до тех пор, пока регулятор это не пресечет. Но из-за 200 рублей никто же не пойдет в суд, — говорит Светлана Тарнопольская.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин полагает: люди часто просто не понимают, что платят за воздух, поскольку у кредитных организаций нет права взимать деньги за документ о погашении кредита. В какой-то степени это можно сравнить с комиссией в магазине за выдачу чека.

— Это, безусловно, нарушение законодательства о защите прав потребителей, поскольку это не самостоятельная услуга. Если кредит закрыт, банк обязан дать такую справку совершенно бесплатно. Жаловаться надо в Банк России и требовать проведения внеплановой проверки данного кредитного учреждения, чтобы такая справка была прекращена, — советует Дмитрий Янин.

Он также полагает, что требование доплаты за срочность — это банковская уловка.



— Центробанк должен инициировать внесение нормы, согласно которой запросы клиентов банков должны обрабатываться максимум в течение семи рабочих дней, — уверен председатель правления КонфОП.

Юрист Татьяна Левкина подчеркивает, что и сейчас в соответствии с общим правилом банк должен выдать справку об отсутствии задолженности в течение семи дней со дня обращения клиента.

Зачем же банки идут на такие уловки? Аналитики утверждают: всё объясняется необходимостью увеличения комиссионных доходов в период, когда из-за стагнации кредитования падают доходы процентные.



Так, за восемь месяцев этого года прибыль банковского сектора составила 537 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в семь раз. Между тем, по словам директора по банковским рейтингам рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») Александра Сараева, по итогам II квартала 2016 года доля чистых комиссионных доходов банков составляла около 20% от доходов сектора. А в тот же период 2014-го, например, она находилась на уровне всего 13%.



— Рост доли комиссионных доходов в период кризиса в основном связан с сжатием процентных доходов на фоне роста дефолтов и сокращения клиентской базы, — объясняет представитель RAEX.

В пресс-службе ВТБ24 «Известиям» сообщили, что банк предоставляет клиентам возможность получить информацию о своей задолженности и графике платежей по кредитам бесплатно. Например, в интернет- и мобильном банке. Это, правда, является информацией для заемщика, а не подтверждающим документом. В случае если необходимо получить справку с подписями и печатями банка, ее можно бесплатно заказать в любом офисе, отметили в ВТБ24. Но в этом случае стандартный срок выдачи данной справки — в течение 28 рабочих дней. В банке «Зенит» также подчеркнули возможность бесплатного получения справки, отметив, что комиссия взимается только за срочность.



— Таким образом, у клиента есть выбор: получить бесплатную или платную услугу, соответственно, вносить изменения в комиссионные тарифы не планируем, — сообщили в пресс-службе банка «Зенит».

МКБ не смог предоставить оперативный комментарий.