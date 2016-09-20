Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Армия   |     |   написать авторам

Россия продаст Судану 170 танков Т-72

Вся партия будет взята со складов хранения Минобороны и поставлена в сжатые сроки

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Россия и Судан договорились о поставке крупной партии танков. По данным источника «Известий», Хартум уже в ближайшее время получит 150 основных боевых танков (ОБТ) Т-72. Еще 20 таких же машин будут поставлены на запчасти к основной партии. Танки будут поставляться «из наличия» Минобороны, что означает довольно сжатые сроки реализации сделки. Как сообщил «Известиям» другой источник в военном ведомстве, работа по подготовке партии боевых машин, предназначенных для отправки в Судан, уже начата. Опрошенные эксперты считают, что сделка позволит российским оборонщикам потеснить конкурентов на суданском рынке бронетехники.

— Консультации шли с 2015 года, однако окончательная договоренность была достигнута в ходе форума «Армия-2016», — рассказал собеседник «Известий», знакомый с ходом переговоров. — Планируется осуществить поставки 170 ОБТ Т-72 из запасов Министерства обороны.

Эту информацию косвенно подтвердил источник в военном ведомстве. По его словам, ответственным лицам было дано указание подготовить 150 танков с баз хранения резерва танков и еще 20 машин в качестве комплектов запчастей.

— Танки будут в исправном состоянии и полностью укомплектованы групповыми и индивидуальными комплектами запасных инструментов и принадлежностей (ЗИП). Но выбраны относительно простые модели, не оснащенные комплексом управляемого танкового вооружения, — пояснил собеседник «Известий».

По оценкам специалистов, вооруженные силы Судана испытывают острый недостаток в тяжелом вооружении, особенно в бронетехнике. Номинально они имеют в своем распоряжении около 300 выпущенных в СССР танков Т-54 и Т-55 плюс еще некоторое количество более современных машин китайского производства. Однако основная часть вооружения была получена в 70-е — начале 80-х годов прошлого столетия, к сегодняшнему дню морально устарела и сильно изношена, что при слабой ремонтной базе затрудняет боевое применение.

Обстановка в Судане и на его границах остается крайне напряженной. Несмотря на завершение в 2008 году многолетней гражданской войны между Севером и Югом и последовавший раздел страны в 2011 году, проблемы не исчезли. Получившие независимость южане поддержали повстанцев в пограничном регионе Южный Кордофан и в Нубийских горах. Наконец, Хартум и Джуба так и не смогли договориться, кому должен принадлежать богатый нефтью пограничный регион Абьей. Еще одной горячей точкой остается Дарфур, где правительственной армии противостоят отряды сепаратистов из числа местных племен.

С июля нынешнего года неспокойно и в Южном Судане, где в этом году вспыхнула полномасштабная война, которая привела к гуманитарной катастрофе и наплыву беженцев в соседние страны.

Старший научный сотрудник Института Африки РАН Станислав Мезенцев пояснил, что у Судана традиционно много проблем как внутри страны, так и с соседями.

— Страна фактически дезинтегрирована, сразу несколько горячих точек — Дарфур, Кордофан, да и с Южным Суданом отношения не урегулированы, — охарактеризовал ситуацию в стране эксперт-африканист.

Всё это заставляет суданское руководство искать пути для скорейшей модернизации вооруженных сил. Доцент РГГУ Сергей Серегичев считает, что речь может идти о полном обновлении танкового парка суданской армии.

— Вероятнее всего, танки будут поставляться в кредит, потому что на 150 танков у Хартума сейчас не хватит денег, — полагает эксперт. — По сути, речь идет о полном обновлении танкового парка, поскольку значительная часть техники, состоящей у них на вооружении, была поставлена еще во времена СССР.

По мнению Сергея Серегичева, боевая техника нужна Хартуму не для внешней агрессии, а для решения внутренних проблем.

— Хартум хочет полностью раздавить повстанческое движение и уничтожить последние очаги сопротивления в Южном Кордофане, в горах Нуба и в провинции Голубой Нил, — пояснил политолог.

Сергей Серегичев особо подчеркнул, что, несмотря на наличие территориальных споров, северяне вряд ли станут нападать на Южный Судан.

— Захват Абьея вызовет большой международный резонанс, и американцы поднимут шум, а Хартум очень хочет улучшить отношения с США и добиться снятия санкций, — добавил эксперт.

Как отметил Сергей Серегичев, сделка с Суданом имеет для России большое политическое и коммерческое значение.

— Даже если мы ее кредитуем, это нам выгодно, поскольку танковые войска Судана будут прочно завязаны на наш ОПК, ведь танки нужно обслуживать и модернизировать, — констатирует африканист. — Раньше суданцы пытались экономить и покупали танки у украинцев и белорусов, но зачастую это были бракованные или выработавшие свой ресурс машины, которые сразу ломались. Мы вытесняем конкурентов с этого рынка и надежно закрепляем его за собой.

Опрошенные «Известиями» эксперты затруднились оценить точную стоимость российско-суданского контракта. Особенно с учетом того, что поставка танков носит во многом политический характер. Если брать близкие примеры, то Никарагуа, заказавшей в 2015 году 50 танков Т-72Б1 (также со складов российской армии), они обошлись примерно в $80 млн. Правда, танки для Никарагуа прошли незначительную модернизацию.

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Россия продаст Судану 170 танков Т-72

Россия продаст Судану 170 танков Т-72Вся партия будет взята со складов хранения Минобороны и поставлена в сжатые сроки

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Владимир Комоедов

адмирал

Все мнения

Инфографика

Как танки изменились за 100 лет

Как танки изменились за 100 лет

Вся инфографика

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке