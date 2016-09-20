Россия продаст Судану 170 танков Т-72

Россия и Судан договорились о поставке крупной партии танков. По данным источника «Известий», Хартум уже в ближайшее время получит 150 основных боевых танков (ОБТ) Т-72. Еще 20 таких же машин будут поставлены на запчасти к основной партии. Танки будут поставляться «из наличия» Минобороны, что означает довольно сжатые сроки реализации сделки. Как сообщил «Известиям» другой источник в военном ведомстве, работа по подготовке партии боевых машин, предназначенных для отправки в Судан, уже начата. Опрошенные эксперты считают, что сделка позволит российским оборонщикам потеснить конкурентов на суданском рынке бронетехники.

— Консультации шли с 2015 года, однако окончательная договоренность была достигнута в ходе форума «Армия-2016», — рассказал собеседник «Известий», знакомый с ходом переговоров. — Планируется осуществить поставки 170 ОБТ Т-72 из запасов Министерства обороны.

Эту информацию косвенно подтвердил источник в военном ведомстве. По его словам, ответственным лицам было дано указание подготовить 150 танков с баз хранения резерва танков и еще 20 машин в качестве комплектов запчастей.

— Танки будут в исправном состоянии и полностью укомплектованы групповыми и индивидуальными комплектами запасных инструментов и принадлежностей (ЗИП). Но выбраны относительно простые модели, не оснащенные комплексом управляемого танкового вооружения, — пояснил собеседник «Известий».

По оценкам специалистов, вооруженные силы Судана испытывают острый недостаток в тяжелом вооружении, особенно в бронетехнике. Номинально они имеют в своем распоряжении около 300 выпущенных в СССР танков Т-54 и Т-55 плюс еще некоторое количество более современных машин китайского производства. Однако основная часть вооружения была получена в 70-е — начале 80-х годов прошлого столетия, к сегодняшнему дню морально устарела и сильно изношена, что при слабой ремонтной базе затрудняет боевое применение.

Обстановка в Судане и на его границах остается крайне напряженной. Несмотря на завершение в 2008 году многолетней гражданской войны между Севером и Югом и последовавший раздел страны в 2011 году, проблемы не исчезли. Получившие независимость южане поддержали повстанцев в пограничном регионе Южный Кордофан и в Нубийских горах. Наконец, Хартум и Джуба так и не смогли договориться, кому должен принадлежать богатый нефтью пограничный регион Абьей. Еще одной горячей точкой остается Дарфур, где правительственной армии противостоят отряды сепаратистов из числа местных племен.

С июля нынешнего года неспокойно и в Южном Судане, где в этом году вспыхнула полномасштабная война, которая привела к гуманитарной катастрофе и наплыву беженцев в соседние страны.

Старший научный сотрудник Института Африки РАН Станислав Мезенцев пояснил, что у Судана традиционно много проблем как внутри страны, так и с соседями.

— Страна фактически дезинтегрирована, сразу несколько горячих точек — Дарфур, Кордофан, да и с Южным Суданом отношения не урегулированы, — охарактеризовал ситуацию в стране эксперт-африканист.

Всё это заставляет суданское руководство искать пути для скорейшей модернизации вооруженных сил. Доцент РГГУ Сергей Серегичев считает, что речь может идти о полном обновлении танкового парка суданской армии.

— Вероятнее всего, танки будут поставляться в кредит, потому что на 150 танков у Хартума сейчас не хватит денег, — полагает эксперт. — По сути, речь идет о полном обновлении танкового парка, поскольку значительная часть техники, состоящей у них на вооружении, была поставлена еще во времена СССР.

По мнению Сергея Серегичева, боевая техника нужна Хартуму не для внешней агрессии, а для решения внутренних проблем.

— Хартум хочет полностью раздавить повстанческое движение и уничтожить последние очаги сопротивления в Южном Кордофане, в горах Нуба и в провинции Голубой Нил, — пояснил политолог.

Сергей Серегичев особо подчеркнул, что, несмотря на наличие территориальных споров, северяне вряд ли станут нападать на Южный Судан.

— Захват Абьея вызовет большой международный резонанс, и американцы поднимут шум, а Хартум очень хочет улучшить отношения с США и добиться снятия санкций, — добавил эксперт.

Как отметил Сергей Серегичев, сделка с Суданом имеет для России большое политическое и коммерческое значение.

— Даже если мы ее кредитуем, это нам выгодно, поскольку танковые войска Судана будут прочно завязаны на наш ОПК, ведь танки нужно обслуживать и модернизировать, — констатирует африканист. — Раньше суданцы пытались экономить и покупали танки у украинцев и белорусов, но зачастую это были бракованные или выработавшие свой ресурс машины, которые сразу ломались. Мы вытесняем конкурентов с этого рынка и надежно закрепляем его за собой.

Опрошенные «Известиями» эксперты затруднились оценить точную стоимость российско-суданского контракта. Особенно с учетом того, что поставка танков носит во многом политический характер. Если брать близкие примеры, то Никарагуа, заказавшей в 2015 году 50 танков Т-72Б1 (также со складов российской армии), они обошлись примерно в $80 млн. Правда, танки для Никарагуа прошли незначительную модернизацию.