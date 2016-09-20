«Одноклассники» разработали приложение для Китая

«Одноклассники» вышли на новые рынки — Китая, Ирана, Ирака и Макао. Специально для этого 31 августа было выпущено новое Android-приложение под брендом OK.RU (в России оно называется Odnoklassniki). Об этом «Известиям» рассказали несколько источников, знакомых с планами соцсети. В пресс-службе «Одноклассников» от комментариев воздержались.

Продвижение нового приложения OK.RU в Иране началось 3 сентября этого года, в Китае и Макао — 6 сентября, в Ираке — 9 сентября. Оно доступно только в локальных магазинах этих стран, в России его скачать невозможно. У приложения есть все основные функции соцсети: возможность писать сообщения, звонить друзьям, оставлять комментарии и оценивать фото друзей, просматривать видео, слушать музыку, играть в игры, добавлять и редактировать фото, вступать в сообщества и отслеживать обновления в них, оповещать о своем местоположении и дарить подарки.

Согласно данным liveinternet, среднесуточное посещение сайта ok.ru составляет 43 млн пользователей. При этом 61% пользователей — жители России, 10,8% — Украины, 4% — Белоруссии.

Аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын считает, что публичным компаниям, чьи акции торгуются на бирже, важно демонстрировать инвесторам, что они способны захватить глобальный рынок, а не только локальный. По его мнению, первое время цель компании на других рынках — увеличить количество пользователей, и поэтому в ближайшие три года выручка от глобальной экспансии не достигнет уровня 5% общей выручки «Одноклассников».

— Если компания не может расширяться глобально, у инвесторов возникает подозрение, что глобальные компании со временем легко отберут и родной, местный рынок, — пояснил Леонид Делицын. — Китай — это огромный рынок, где даже умеренный в относительных цифрах успех может выразиться в большой выручке. Впрочем, думаю, что в данном случае выход на этот рынок должен скорее продемонстрировать инвесторам, что у «Одноклассников» не иссяк запас дерзости. Макао, видимо, упоминается за компанию. Иран — страна с большим, относительно обеспеченным и предположительно лояльным к нашим продуктам населением. В прежние времена немало иранцев учились в наших вузах, так что одноклассники у них точно найдутся. Конкуренция приложений там может быть не такой уж высокой, так что на этом рынке, возможно, удастся захватить заметную долю.

Управляющий партнер Russian Ventures Евгений Гордеев отметил, что рынок Китая оценивается в сотни миллионов пользователей. Рынок Ирана и Ирака только начинает формироваться, а значит, там большой потенциал для развития нового продукта.



— У «Одноклассников» есть технологии и понимание, как монетизировать аудиторию. Там довольно молодая аудитория, которую можно «пощупать» и понять, насколько наши технологии могут быть востребованы, — считает Евгений Гордеев. — Они решили использовать OK.RU вместо «Одноклассников», поскольку оно короче и понятнее, а «РУ» — потому что в этих странах к России хорошее отношение.

Это второе приложение «Одноклассников» для пользователей смартфонов на базе Android. Первое приложение для пользователей Android было выпущено в марте 2012 года и называется «Одноклассники», под этим же брендом действует единственное приложение для пользователей смартфонов на базе iOS — оно было выпущено еще в 2010 году.

О сотрудничестве с Китаем холдинг Mail.Ru Group (владеет на 100% соцсетью «Одноклассники») заявил в начале сентября этого года. Компания подписала соглашение с технопарком для игровых и ИТ-компаний китайской провинции Хайнань для расширения присутствия российских игровых проектов в Китае.

— Китайский рынок мобильных игр демонстрирует огромный потенциал. Мы намерены пристально изучать его и расширять сотрудничество с локальными партнерами на всех уровнях, — заявил «Известиям» заместитель руководителя игрового направления Mail.Ru Group Василий Магурян.