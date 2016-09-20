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Российская бронетехника получила непробиваемые шины

Благодаря новейшему изделию НТК «Кама» бронеавтомобили «Тигр» смогут уйти от огня противника даже с простреленными колесами

Фото: РИА Новости/ Павел Лисицын

Министерство обороны установит на российскую колесную военную технику шины, выдерживающие попадания пуль, осколков и близкие взрывы мин. Покрышки NU402, разработанные в научно-техническом центре «Кама», оснащаются бронированной вставкой, закрепленной непосредственно на обод колесного диска. Она позволяет бронемашине продолжить движение даже на горящих колесах с полностью вышедшим воздухом.

— NU402 будет установлена на передвижные противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Э», смонтированные на шасси бронеавтомобиля «Тигр», — рассказал «Известиям» представитель Минобороны, знакомый с ситуацией. — В настоящее время испытания боестойкой шины (позволяющей продолжать движение после попаданий пуль и осколков. — «Известия») NU402 успешно проведены заводом. До конца года они будут установлены на «Корнет-ЭМ», после чего начнутся их войсковые испытания.

По словам собеседника «Известий», если Минобороны признает испытания новинки научно-технического центра «Кама» успешными, то в дальнейшем военное ведомство планирует установить отечественные боестойкие шины на все бронеавтомобили семейства «Тигр».

В научно-техническом центре «Кама» от комментариев о ходе испытаний своего изделия отказались. Между тем на выставке-форуме «Армия-2016» на стенде НТК NU402 была представлена в разрезе, позволяющем рассмотреть внутреннюю конструкцию покрышки.

Вывести из строя бронестойкое колесо NU402 намного сложнее, чем стандартное. Оно выдерживает подрыв мины мощностью 400 г в тротиловом эквиваленте или несколько попаданий автоматных и пулеметных пуль, а также осколков, после чего автомобиль сможет покинуть зону боевых действий на скорости до 50 км/ч.

Примечательно, что аналогичная технология применяется французской компанией Hutchinson, которая сотрудничает с производителем шин Michelin. В настоящее время Hutchinson — фактически единственный поставщик боестойких колес для всей колесной бронетехники вооруженных сил развитых стран мира.

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В российской армии боестойкими шинами Michelin оснащались выпущенные по лицензии итальянской компании IVECO бронеавтомобили «Рысь», а также «Тигры» первых серий.

— Минобороны вовремя обратило внимание на наши разработки, когда закупки аналогичной иностранной продукции, вроде французских колес Hutchinson, стали уже невозможны. В российской армии используются бронированные покрышки еще советских разработок, которые защищены по технологии, аналогичной гражданской технологии Run-Flat, — при повреждении резины они не дают технике сесть на диски за счет того, что у них максимально усилена боковина, — рассказал «Известиям» независимый военный эксперт Олег Желтоножко. — Такое решение не лишено недостатков — при пробитии таких шин техника может передвигаться только с небольшой скоростью и с минимальной нагрузкой. Помимо этого такие шины сильно греются при езде в спущенном состоянии из-за излишней жесткости и увеличивающегося трения о поверхность. Эти устаревшие покрышки выполняют свою функцию только при очень небольших повреждениях — попадание нескольких патронов и тем более наезд на мину не позволят технике на таких шинах продолжить движение.

По словам эксперта, при использовании колес NU402 с внутренним металлическим кордом машина сможет сохранять свой боевой потенциал при намного более серьезных повреждениях.

— Применение боестойких колес даст машине возможность продолжить движение даже при полностью выгоревших шинах — в таком случае последней точкой контакта с дорогой будет металлический корд, на котором машина сможет покинуть зону боевых действий, — пояснил Олег Желтоножко.

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Российская бронетехника получила непробиваемые шины

Российская бронетехника получила непробиваемые шиныБлагодаря новейшему изделию НТК «Кама» бронеавтомобили «Тигр» смогут уйти от огня противника даже с простреленными колесами

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