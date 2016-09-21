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Правительство попросили просветить «нелегальных» россиян

15 млн самозанятых граждан узнают, как выйти из тени с выгодой

Фото: ТАСС/ Сергей Фадеичев

Комиссия Общественной палаты по развитию малого и среднего предпринимательства предлагает меры по выводу из тени нигде не оформленных работающих граждан. По словам зампредседателя комиссии, президента координационного совета Ассоциации молодых предпринимателей Валентина Агаркова, к нему поступают массовые обращения самозанятых людей, которых беспокоят эти проблемы. Например, на какую пенсию они смогут рассчитывать.

— Такое ощущение, что с мест «слышны стоны», — рассказал Агарков «Известиям». — Где бы мы ни подняли эту тему, все говорят, что это большая проблема. Недавно мы проводили мониторинг разных площадок, где общаются фрилансеры, занимающиеся веб-дизайном, программированием и т.д. Значительная доля обсуждений касается именно вопросов легализации. У людей отсутствует даже элементарное понимание, как жить в условиях российской юрисдикции.

Комиссия направила обращение главе Минкомсвязи Николаю Никифорову и главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, в котором просит выделить для экономических ведомств специальную квоту в эфире федеральных телеканалов. В отведенное эфирное время по телевидению будут рассказывать о возможностях, которые государство предоставляет бизнесменам, и в целом вести пропаганду предпринимательства.

— Надо донести до людей основополагающие принципы предпринимательства, — заявил «Известиям» член комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства ОП Тахир Мамедов. — Мы хотим, чтобы люди вышли из тени и цивилизованно вели свое дело. И получили доступ к тем благам, которые создаются для малого бизнеса: созданы фонды поддержки, выдаются кредиты, субсидии, погашается процентная ставка, если ты в лизинг получаешь оборудование. Есть много разных форм поддержки малого бизнеса. Но если ты не участвуешь в экономических отношениях как зарегистрированное юридическое лицо, то ты не имеешь доступа к этим благам.

Предложение вести пропаганду предпринимательства станет частью Концепции повышения уровня финансовой грамотности населения, которую комиссия разработает нынешней осенью.

Официально в России насчитывается не более 5 млн микропредприятий (до 15 сотрудников), малых (до 100 человек) и средних (до 250) предприятий и самозанятых граждан. При этом число граждан, занятых в теневом секторе, по оценкам экспертов, составляет по меньшей мере 15 млн. Помимо фрилансеров, а также людей, производящих что-то в своих гаражах или занимающихся частным извозом, довольно многочисленная категория — это сельские жители, продающие сельхозпродукцию на рынках. Или, по крайней мере, желающие это делать, но опасающиеся проблем, связанных с оформлением документов. Ранее «Известия» сообщали о направленном в Совет Федерации законопроекте о налоговых каникулах для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в сфере сельского хозяйства. Этот опыт уже успешно апробирован в Ростовской области.

По словам Валентина Агаркова, многих останавливают опасения административных барьеров, о которых говорят уже много лет.

— Но уже давно нет половины барьеров, о которых говорили пять лет назад, — отметил он. — А народ до сих пор думает, что они мешают всем жить. Не так уж сейчас и мешают. Обо всем этом надо рассказывать людям, но простым языком: что такое патент, что такое самозанятость, что такое упрощенная форма налогообложения. Люди должны знать, что не так уж и страшно заплатить налоги и кредит в связи с этим получить.

Профессор кафедры труда и социальной политики МИГСУ РАНХиГС, член Экспертного совета при правительстве РФ Любовь Храпылина заявила «Известиям», что просвещение людей по вопросам их прав и возможностей — очень важное дело.

— Просвещенность людей очень низкая, — сказала Любовь Храпылина. — С какой-то подсказкой человек пришел бы к мысли, что быть на легальном положении — это более устойчиво, чем постоянно давать кому-то взятки, попадать в зависимость, ждать, пока более сильный конкурент прихлопнет, потому что ты не защищен. Давно бы стоило заняться этим вопросом. Просвещение по разным сферам, в том числе по бизнесу, — очень нужное дело.

В то же время замдиректора Института управления социальными процессами Высшей школы экономики Ирина Козина высказала мнение, что даже если все узнают, как проще легализоваться, особого эффекта это не даст: помимо недостатка знаний есть и другие причины, по которым люди предпочитают оставаться в тени.

— То, что люди не платят налоги, — это проблема государства, а не людей, — сказала Ирина Козина «Известиям». — Люди приспосабливаются к тому, что для них удобнее. Такое массовое поведение не может быть ни на чем не основанным. Люди хотят сейчас получать деньги. Никто не верит, что в старости государство их поддержит, и у них есть на это основания.

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Правительство попросили просветить «нелегальных» россиян

Правительство попросили просветить «нелегальных» россиян 15 млн самозанятых граждан узнают, как выйти из тени с выгодой

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