Президент Киргизии прервал поездку в ООН из-за проблем с сердцем

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев из-за проблем с сердцем не примет участия в 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. После осмотра врачи заключили, что Атамбаеву, жаловавшемуся на боли в груди, необходимо пройти срочное углубленное медицинское обследование.



«На пути следования из Бишкека в Нью-Йорк... президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев почувствовал недомогание, в связи с чем ему было проведено первичное медицинское обследование», — говорится в сообщении на сайте президента.



Из-за этого делегацию Киргизии на ГА ООН возглавит министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.

Напомним, что после отставки в 2017 году президент Киргизии Алмазбек Атамбаев намерен заняться творчеством. Он уже начал работу над выпуском своего первого музыкального альбома. В его коллекцию войдут песни собственного сочинения на русском и киргизском языках. Всего в альбоме будет 10 треков.

Пять песен на русском языке глава Киргизии уже записал, остальные пять треков на родном языке он планирует записать во время своего отпуска. Атамбаев заявил, что диск станет подарочным изданием для родных и близких к его 60-летию.

Сообщается, что Алмазбек Атамбаев не планирует участия в президентских выборах 2017 года, кроме того, он не намерен занимать какую-либо государственную должность.



Напомним, первый видеоклип на песню «Судьбе назло» президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вышел в свет в начале июля и сразу стал популярным у пользователей Сети.

Алмазбек Атамбаев с 1983 года являлся членом Союза писателей СССР. В настоящее время возглавляет киргизский Литературный фонд писателей.