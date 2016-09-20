«С Крымом придется подождать»

Новый посол США на Украине Мэри Йованович начинает удивлять.

В своем первом развернутом интервью одному из промайданных украинских интернет-изданий посол по сути предложила киевским властям на ближайшие десятилетия забыть о Крыме.

А вот ее положительные оценки ситуации со свободой слова на Украине показывают, что США оставят без внимания безобразные сцены насилия в отношении российских граждан, пришедших в воскресенье голосовать на выборах в Госдуму в российское посольство в Киеве.

В своем интервью Йованович четко и несколько раз повторила, что США проследят за тем, чтобы «крымский вопрос» не выпадал из поля зрения «международного сообщества». На фоне примера с длительной историей обретения независимости прибалтийскими странами — а именно к их опыту апеллировала посол США — это звучит как предложение к Киеву — «успокойтесь и не мешайте, мы сами будем заниматься этой проблемой».

На первый взгляд, Мэри Йованович повторила все избитые аргументы в поддержку киевского режима вместе с его критикой и оправданиями необходимости внешнего управления Киевом. Правда, учла чувствительность украинских коллег и постаралась все же смягчить тон и добавить позитива.

Свою критику за отсутствие реформ в госуправлении и успехов киевских властей в борьбе с коррупцией посол прикрыла комплиментами гражданам Украины за их энергию и желание перемен.

В соответствии с доброй американской традицией Йованович проигнорировала участившиеся на Украине случаи насилия, которому системно подвергаются журналисты в результате их профессиональной деятельности. С 2014 года ситуация со свободой слова, по мнению посла, существенно изменилась в лучшую сторону. Трудно сказать, что повлияло на такие оценки; но убийство Павла Шеремета, поджег с погромом ТВ-канала «Интер», а до этого — в 2015 году — убийство Олеся Бузины и сотни менее известных случаев насилия и запугивания журналистов по всей Украине как спецслужбами режима, так и неонацистскими бандами остались за пределами внимания Йованович.

При всей аккуратности выражений Йованович в адрес официального Киева отдельные ее оговорки свидетельствуют о том, как нелегко приходится американским спонсорам, пытающимся добиться внедрения «западных реформ» и обуздания клептоманских повадок чиновников и политиков режима.

Посол США похвалила Киев за движение украинских вооруженных сил к стандартам НАТО, равно как и участие киевского режима в военных действиях в Донбассе. Но указала, что вопрос о членстве Украины в НАТО даже не поднимается. Таким образом, Йованович еще раз продемонстрировала, как Вашингтон подталкивает своих клиентов таскать для себя «каштаны из огня», не торопясь при этом учитывать их пожелания.

Собственно, о том же свидетельствует и изменение позиции Вашингтона по крымскому вопросу, обозначенное Йованович.

Основной тезис посла симптоматичен: США, как и большинство на Западе, верят, что Крым вернется в состав Украины, но видят этот процесс аналогичным примеру балтийских стран. В течение многих лет эти государства оставались в составе Советского Союза, но США так и не признали их «аннексию». В Вашингтоне, напомнила посол, все это время продолжали работу «дипломатические миссии» стран Балтии и в конце концов они снова «вернули независимость».

Крым стал российским; с этим фактом на Западе уже смирились, и американские друзья в лице нового посла Йованович призывают смириться с этой реальностью и своих киевских клиентов.

Предложение Киеву отложить на десятилетия решение крымского вопроса скорее всего связано с изменением отношения США к действиям киевской власти на российском направлении. Не исключено, что недавний крымский инцидент, когда несколько диверсантов проникли в Крым с территории Украины, показал американцам, как далеко может зайти киевский режим в своих антироссийских провокациях.

После крымского инцидента Вашингтону, видимо, стало понятно, что оставлять Киеву и далее свободу действий в крымском вопросе — опасно. Действия киевских властей могут спровоцировать вооруженный конфликт с Россией с катастрофическими последствиями для самого киевского режима, а следовательно, и для американского влияния в регионе. А это Вашингтону точно не нужно. Поэтому крымский вопрос и связанные с ним авантюры Киева стали уже проблемой Вашингтона, и в этом смысле киевским властям указали их место.

Что бывает с марионетками, если их вовремя не остановить, Вашингтону показывает недавний опыт с участием их «проблемного клиента» в лице Михаила Саакашвили. Тогда, в 2008 году, Саакашвили и его режим уцелел, но в Вашингтоне не могут не понимать, что с киевским режимом такого подарка судьбы не будет.

К тому же любой серьезный конфликт Украины с Россией почти гарантированно серьезно осложнит отношения между США и РФ, а это, видимо, пока не входит в планы Вашингтона.

Рискнем предположить, что реальное мнение американского посла о судьбе Крыма, которое она, разумеется, публично высказать не может, скорее всего еще более катастрофично для киевских функционеров.

Мари Йованович, как специалист по русскому миру, скорее всего полностью представляет себе реальное настроение крымчан и все принципиальное отличие прибалтийской ситуации от крымской.

В нынешней ситуации предложение посла США Киеву отложить вопрос о Крыме на десятилетия означает отложить его навсегда. На этом фоне уже не имеют принципиального значения ни заклинания США о непризнании полуострова частью России, ни заявления о непризнании выборов в Госдуму на территории Крыма.

Знание новейшей истории помогло Йованович выбрать прибалтийский пример, чтобы успокоить киевских функционеров, перевозбудившихся из-за утраты Крыма.

Но, видимо, посол также вполне осознает, что Крым уже обрел свободу в соответствии с волей населения полуострова.

Автор — обозреватель «Известий»

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