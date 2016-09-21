Получить большинство «Единой России» помогло общение с избирателями





В единый день голосования 18 сентября более половины пришедших на избирательные участки россиян выразили свое согласие с курсом президента страны и поддержали «Единую Россию» на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва. Окончательные результаты голосования Центризбирком подведет к концу недели, но уже нет сомнений в том, что «Единая Россия» вернула себе конституционное большинство в парламенте, утраченное на выборах 2011 года. Определяющим фактором укрепления позиций партии стало активное общение с избирателями — следует из доклада Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), подготовленного по итогам выборов.

Масштабная предвыборная кампания 2016 года (помимо парламента в этом году россияне в 39 субъектах выбирали региональные законодательные собрания, а в семи субъектах — губернаторов) проходила в обстановке естественной неопределенности из-за серьезной политической реформы, направленной на повышение конкурентности, открытости и легитимности избирательного процесса в России, отмечается в документе (имеется в распоряжении «Известий»). По мнению главы АПЭК Дмитрия Орлова, главной причиной победы единороссов стал партийный разворот к прямому диалогу с избирателями.

— Преимущественно коммуникативные факторы предопределили победу «Единой России». Сама избирательная кампания 2016 года — это огромный итог общения с избирателями, — сказал он, отметив, что проведение выборов по смешанной системе (225 кандидатов избирались по спискам и 225 — по одномандатным округам) предполагает более тесное общение с электоратом.

Дмитрий Орлов напомнил, что предвыборная программа партии составлялась из предложений, выработанных в ходе проведения многочисленных региональных специализированных форумов с привлечением профессионалов из конкретных областей (медицина, промышленность, предпринимательство и так далее).

— В буквальном смысле шли во дворы. Активно анализировали запросы и формулировали наказы избирателей. Ставка на прямую коммуникацию с гражданами без посредников принесла успех «Единой России», — пояснил политолог, подчеркнув, что партия не забывала использовать агитационные материалы и телевизионную рекламу. — Коммуникации — это ключ к этой кампании, который как раз и использовала «Единая Россия». Это же обстоятельство позволило победить прежде неизвестным кандидатам-одномандатникам.

Другим примечательным результатом выборов стало уменьшение влияния в парламенте КПРФ. По мнению Дмитрия Орлова, это связано с тем, что коммунисты в отличие от ЕР упустили агитацию «от двери к двери», а сконцентрировались на противопоставлении себя действующей власти.

— Мы видим, что их агитационная сеть ослабла и коммуникативная активность Компартии ослабла. Возможно, потому что мы наблюдаем возрастное выбывание этих агитаторов, а новые люди, готовые к таким формам агитации, в партию не приходят, — пояснил он.

По последним, но пока еще не окончательным результатам выборов, ЕР прибавила в парламенте 105 мандатов, КПРФ потеряла 50, ЛДПР лишилась 17 депутатов, а «Справедливая Россия» потеряла 41 мандат. В седьмой состав ГД, по всей видимости, также войдут по одному депутату-одномандатнику от двух малых партий и один самовыдвиженец — таким образом, в ГД будут представлены еще «Гражданская платформа» и «Родина».

Политолог профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев считает, что упор единороссов на общение с избирателями — важная часть успеха партии на выборах, но не главная. По его мнению, главная причина успеха в том, что поддержку «партии большинства» оказал президент Владимир Путин, четко обозначив, что это его партия.

— Главное, не обманывать себя. Мы должны понимать, что основа кампании ЕР, главная идея состояла в том, что ЕР — это партия Путина. Сегодня Путин сказал, что эти выборы показали, как мы отвечаем на внешнее давление и угрозы — сплочением вокруг лидера, — пояснил эксперт, отметив конкуренцию двух повесток в ходе избирательной кампании — международной и внутренней.