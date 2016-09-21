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«Язык, на котором написаны законы, порой понимают не более 5% россиян»

Ректор СПбГУ Николай Кропачев — о конфликтах с мигрантами, министерстве языка и новых словарях

Фото пресс-службы президента России/kremlin.ru

С 1 января 2015 года для получения разрешения на временное проживание, работу, вида на жительство или патента иностранцы обязаны сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства. Но, как выясняется, даже успешно сдавшие экзамены не слишком хорошо знают русский язык.

В интервью корреспонденту «Известий» Кириллу Кудрину ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), член Совета по русскому языку при правительстве РФ Николай Кропачев рассказал, почему вопросы, которые задают мигрантам на экзаменах, бесполезные, а подход к обучению иностранцев безнадежно устарел и к каким проблемам это приводит.

— Николай Михайлович, СПбГУ не первый год принимает экзамены у мигрантов на знание русского языка. С какими проблемами сталкиваются мигранты из-за языкового барьера?

— Отсутствие хорошего знания русского языка у иностранных граждан приводит к сложностям при общении с представителями власти, соседями, учителями в школе, куда ходят их дети. И дело далеко не всегда в нерадивости тех, кто учит русский язык.

Здесь я бы хотел выделить два момента. Во-первых, экзамен, который сейчас сдают мигранты, проводится по русскому языку без учета того, что русский язык в Российской Федерации используется в качестве государственного. А это совершенно необходимо для осуществления успешной коммуникации с мигрантами в сферах публичного общения, определенных, кстати, законом. Второй момент — а на каком языке там действительно говорят? Хочется ответить — на русском, но на самом ли деле это так? Каждый ли чиновник понимает, что такое государственный русский язык, каждый ли учитель соблюдает нормы современного русского языка при его использовании в качестве государственного, на государственном ли языке РФ написаны те или иные инструкции.

— Можете привести примеры несоответствия того, чему учат мигрантов, и того, с чем они сталкиваются в реальной жизни?

— Однажды на Совете по русскому языку при правительстве РФ, членом которого я являюсь, нам показали вопросы, на которые иностранным гражданам предлагается ответить на экзамене в одном из вузов. Многие из них вызвали у специалистов сомнения. Например, авторы теста предложили варианты ответов: оставить, повесить или положить пальто в гардеробе.

Думаю, что если иностранец придет в гардероб и захочет «оставить, положить или повесить там пальто», он просто протянет его работнику гардероба, и проблема будет решена. Таким образом, взаимопонимание будет достигнуто и социального конфликта не произойдет, т.е. эту языковую норму никак нельзя назвать жизненно необходимой. Так зачем спрашивать об этом на экзамене? Стоит, наверное, обучать мигрантов чему-то более важному, и прежде всего правилам государственного языка РФ, которые им действительно понадобятся.

— Что такое государственный русский язык?

— Современный русский литературный язык при его использовании в качестве государственного должен обеспечивать взаимопонимание между всеми гражданами страны. Его главные критерии — ясность, понятность,недвусмысленность и нейтральность. Но, к сожалению, почти во всех сферах, где он должен использоваться согласно закону (например, в правовой сфере, в СМИ, рекламе), мы видим далеко не такой язык. Правила, которые размещаются в различных учреждениях и предназначены для желающих учиться, лечиться и работать, ни в коей мере не отвечают критериям ясности. Зачастую они непонятны даже русскоязычному населению, не говоря уже о мигрантах.

— Как получилось, что у мигрантов принимают экзамены по русскому как иностранному без учета употребления русского языка в качестве государственного?

— Этот подход имеет определенные исторические причины. Прежде всего экзаменами для иностранных граждан занимаются вузы, где традиционно существуют кафедры русского языка как иностранного. К нам всегда приезжало много студентов из-за рубежа, которые изучали язык как иностранный, после чего возвращались к себе на родину. Раньше сложно было даже представить, что потом они будут получать российское гражданство, жить и работать здесь. Сегодня стоит совсем другая социальная задача: проверить готовность мигранта к коммуникации в тех сферах, где действуют требования законодательства о русском языке.

— Случай в гардеробе вряд ли вызовет крупный конфликт. А какие социальные последствия могут возникать из-за недопонимания, о котором вы говорите?

— Незнание языка порождает незнание и традиций принимающей страны, и ее религиозной специфики, и ее законов. Например, кто объяснит мигранту нормативные акты, действующие в России? Эксперт-юрист, например, будет с ним разговаривать на том языке, на каком он сам разговаривает. А это зачастую язык крайне специфический, недоступный пониманию человека без профильного образования.

В 2015–2016 годах эксперты СПбГУ провели исследование нормативных актов, изданных органами власти СЗФО, на предмет соблюдения законодательства о русском языке. И знаете, что выяснилось? Язык, на котором написаны законы, порой понимают не более 5% россиян! Наши психологи установили: чтобы хоть как-то разобраться в сути документа, читатель должен иметь как минимум степень кандидата наук и быть готовым воспринимать сложный научный текст. А много ли таких среди россиян?

— Поэтому и методику преподавания языка мигрантам предполагается сделать с большим уклоном в практику?

— Во-первых, иностранные граждане, желающие жить и работать в нашей стране, должны понимать государственный язык РФ. Это значит, что в экзаменационных вопросах должна быть не только четкость и ясность, но и значительный уклон в практику. Язык должен прежде всего решать социальную задачу. Ведь каждому человеку нужно уметь рассказывать о городе и понимать, как в нем ориентироваться, знать, что говорить в медицинском учреждении, если возникли проблемы со здоровьем. Пока же мигранту фактически нужен переводчик.

— Нужна ли единая методика преподавания русского языка по всей стране?

— Методики могут быть разные, а вот требования на экзаменах должны быть единые, причем согласованные с требованиями к государственному языку РФ. Кроме того, чтобы все — и россияне, и иностранные граждане, живущие в нашей стране, — говорили на одном языке, нужно унифицировать правила русского языка, в которых сейчас есть неопределенность.

Вот, например, в 2009 году Минобрнауки определило перечень словарей, содержание которых описывает нормы современного русского языка. Эти словари стали обязательными при использовании русского языка как государственного, т.е. во всех официальных сферах общения. Но в этом списке до сих пор нет толкового словаря, а значит, нет и единого представления о толковании различных терминов. Сегодня каждый (в том числе, например, судья при вынесении решения) может руководствоваться тем словарем, которым захочет. Представляете, к чему это приводит?

— Вы готовы вынести на Совет по русскому языку эту проблему?

— На Совете по русскому языку при правительстве РФ я об этом уже говорил. И уже есть поручение вице-премьера Ольги Голодец в ближайшее время изменить правила утверждения словарей. Для того чтобы в целом изменить ситуацию, действовать нужно по многим направлениям. Ведь сегодня профессиональные стандарты утверждает Минтруд, образовательные — Минобрнауки, и т.д. Поэтому работа предстоит большая.

— Кто сегодня учит мигрантов? Вузы ведь только принимают у них экзамены.

— Иностранец, желающий работать в России, может вообще не учиться. Единственная его обязанность — сдать экзамен, а готовиться к нему или нет — его выбор. При этом вузы совместно вырабатывают определенные подходы к экзаменам. Но, на мой взгляд, это дело государственное, и было бы лучше, если бы эти требования утверждались на уровне, например, министерства, в ведении которого находится миграционная политика, безусловно, с привлечением Минтруда, Минобрнауки и ведущих вузов.

— Как вы считаете, нужно ли создать в России министерство государственного языка, по аналогии с теми, что работают во Франции, Германии?

— На мой взгляд, нет. Создание нового министерства требует серьезных затрат и, главное, поиска компетентных специалистов, которые будут там работать. А ведь у нас уже есть люди, которым предписано осуществлять контроль за качеством образования, проверкой нормативных актов, деятельностью СМИ и т.д. Нужно донести до них важность знания государственного языка РФ, и главное, включить соответствующие требования в профессиональные и образовательные стандарты и четко контролировать соблюдение требований к русскому языку в сферах его обязательного употребления как государственного.

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

«Язык, на котором написаны законы, порой понимают не более 5% россиян»

«Язык, на котором написаны законы, порой понимают не более 5% россиян»Ректор СПбГУ Николай Кропачев — о конфликтах с мигрантами, министерстве языка и новых словарях

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