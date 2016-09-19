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В Горках-2 расстреляли двух мужчин

По данным СМИ, убит глава «Оплота» Евгений Жилин

Личности двух расстрелянных в ресторане «Ветерок» в поселке Горки-2 в Подмосковье установлены. В результате стрельбы убит глава украинской общественной организации «Оплот» Евгений Жилин, ранен Андрей Козырев.

Козыреву удалось выжить, он доставлен в больницу.

По данным СМИ, убийца ждал своих жертв в ресторане. Какое-то время он ел за столиком в одиночестве, а в момент, когда мужчины вошли в ресторан, выхватил оружие и произвел выстрелы. Об этом передает телеканал «РЕН-ТВ».

После расстрела киллер скрылся. Полиция разыскивает два автомобиля.

О том, что жертвой стрельбы стал глава «Оплота», сообщает Life.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

В Горках-2 расстреляли двух мужчин

По данным СМИ, убит глава «Оплота» Евгений Жилин

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