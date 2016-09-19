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ЦБ увеличил лимит по программе поддержки МСП до 125 млрд рублей

Соответствующая мера была принята с целью расширения осуществляемой Банком России программы рефинансирования кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства

Совет директоров Банка России увеличил совокупный лимит по программе рефинансирования кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства с 75 млрд до 125 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Решение принято в целях расширения осуществляемой Банком России совместно с АО «Корпорация «МСП» поддержки кредитования банками субъектов малого и среднего предпринимательства», — указано на сайте ЦБ.

В рамках программы поддержки МСП Банк России кредитует соответствующие банки под 6,5%, ограничивая маржу для выдачи кредита малому бизнесу в 4 и среднему бизнесу в 3 дополнительных процентных пункта. При этом корпорация МСП добавляет 0,5 п.п. за свое поручительство.

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Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

ЦБ увеличил лимит по программе поддержки МСП до 125 млрд рублей

Соответствующая мера была принята с целью расширения осуществляемой Банком России программы рефинансирования кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства

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