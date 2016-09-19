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Росстат: сокращение доходов россиян продолжается 22 месяца подряд

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По прогнозу Минэкономразвития, к концу года реальные доходы граждан снизятся еще примерно на 3%

Реальные доходы россиян (с поправкой на инфляцию и с учетом обязательных платежей) в августе 2016 года упали на 8,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в понедельник, 19 сентября.

При этом месячный показатель оказался выше июльского на 1%. По информации федеральной службы, в период с января по август реальные доходы граждан Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились почти на 6%.

По официальным данным, непрерывное сокращение доходов россиян продолжается 22 месяца подряд.

Отметим, что средний показатель месячной зарплаты по стране составляет чуть более 34 тыс. рублей. По прогнозу Минэкономразвития, к концу года реальные доходы граждан снизятся еще примерно на 3%. 

2 сентября вице-премьер Ольга Голодец заявила, что реальные доходы населения в РФ падают гораздо быстрее, чем снижается ВВП. Она назвала это тревожным симптомом для экономики.

Напомним, что в конце июля 2016 года Высшая школа экономики обнародовала данные очередного исследования уровня жизни россиян, в котором доля граждан, у которых денег не хватает на покупку одежды или даже продуктов питания, оценивалась в 41,4%.

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Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Росстат: сокращение доходов россиян продолжается 22 месяца подряд

По прогнозу Минэкономразвития, к концу года реальные доходы граждан снизятся еще примерно на 3%

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