Хронически не высыпающийся человек опасен для окружающих

Специалисты из Университета Юты провели исследование и выяснили, что не выспавшийся человек представляет угрозу для общества.

В исследовании американских ученых приняли участие 839 человек, которых разбили на две группы. Первая группа испытуемых могла спать по шесть часов в сутки, а второй группе спать почти не давали. Все участники эксперимента проходили обследование на томографе. Об этом пишет «Свободная пресса».

Специалисты заметили, что в обеих группах были люди, которые вроде бы бодрствовали, а на самом деле спали, но у людей, которые спали по шесть часов, мыслительные функции были отключены только частично. Испытуемые, которые спали меньше шести часов, погружались в глубокий сон сразу, как только оказывались в комфортных для отдыха условиях.

Ученые в результате исследования пришли к выводу, что стабильно не высыпающийся человек несет угрозу окружающим, ведь он может заснуть за рулем, а это неизбежно приведет к аварии.