«Зенит» одержал победу над «Рубином» с разгромным счетом

Санкт-петербургская команда «Зенит» одержала крупную победу в домашнем матче с казанским клубом «Рубин» в рамках седьмого тура РФПЛ. Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу сине-бело-голубых.

Во время встречи голы в ворота противника забили Доменико Кришито (16-я минута, с пенальти), Роберт Мак (53), Жулиано (59) и Артем Дзюба (63). Из казанского «Рубина» отличился только Жонатас (86).

Победа в матче позволила «Зениту» набрать 15 очков и подняться на третью строчку в турнирной таблице. «Рубин» с шестью очками находится на 12-м месте.

В следующем туре петербуржцы сыграют на выезде с махачкалинским «Анжи», а «Рубин» примет томскую «Томь».

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