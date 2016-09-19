WADA подтвердило информацию от хакеров из Fancy Bears

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что хакеры из группы Fancy Bears опубликовали новую информацию о конфиденциальных данных спортсменов.



«Команда, которую мы собрали для работы по данному инциденту, активно сотрудничает с правоохранительными органами Канады и других стран, чтобы предотвратить попытки взлома в дальнейшем», — говорится в сообщении агентства.



Напомним, что ранее хакеры опубликовали новую информацию, согласно которой WADA дважды выдавало разрешение применять запрещенные препараты по терапевтическим исключениям (TUE) испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю и британскому бегуну Мо Фара. Оба они являются олимпийскими чемпионами.



Ранее Fancy Bears опубликовала результаты взлома баз данных WADA, из которых следует, что агентство разрешало применять TUE ряду известных спортсменов, среди которых теннисистки Серена и Винус Уильямс.

Ранее WADA подтвердило взлом собственной базы данных и обвинило в этом хакеров, связанных с Россией. После этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отверг обвинения и предложил агентству помощь в расследовании ситуации.

