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СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли разводятся

Причиной мог стать роман актера с француженкой Марион Котийяр на съемочной площадке

Американские таблоиды предрекают скорый развод самой красивой пары Голливуда — Брэда Питта и Анджелины Джоли — всего через несколько недель после празднования их двухлетней годовщины свадьбы.

В течение последних нескольких месяцев СМИ активно распространяли слухи о скором разводе Брэда Питта и его жены, матери шестерых детей, Анджелины Джоли. Причиной для этого может быть роман Питта с актрисой Марион Котийяр, пишет Inquisitr.

Ранее СМИ распространили слухи о потенциальном интересе Питта к своей экс-подружке Гвинет Пэлтроу, но они были опровергнуты.

Церемония бракосочетания Анджелины Джоли и Брэда Питта состоялась 23 августа 2014 года в небольшой часовне на Лазурном Берегу в кругу членов семьи и друзей.

Отношения актеров завязались в 2005 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». В 2012 году пара официально объявила о помолвке. Позднее они усыновили шестерых детей.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли разводятся

Причиной мог стать роман актера с француженкой Марион Котийяр на съемочной площадке

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