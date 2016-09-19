Кот-актер потерялся на вокзале в Москве

Черно-белый кот по кличке Семен, который работает актером в пермском театре «У Моста», потерялся на вокзале в Москве.

Жителей столицы просят сообщить по телефону, если вдруг они видели кота-актера: +7(992) 200-18-11. Об этом передает телеканал «360».

Актеры труппы сообщили, что случилось ужасное.

Фото: vk.com/teatrumosta

«Сегодня утром по прибытии в Москву в районе Ярославского вокзала при загадочных обстоятельствах исчез (или ушел к конкурентам?!) наш талантливый артист, любимец публики — кот Семен! Мы не понимаем, как это могло произойти, ведь уже 22.09 у нашего артиста Семена должен состояться его первый спектакль на московской сцене», — говорится в сообщении театра.

