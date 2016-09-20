Совет при Правительстве предложил систему медстраховки заключенных

Во вторник на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством вице-премьера Ольги Голодец, будет поднят вопрос о необходимости постепенно внедрять обязательное и добровольное медицинское страхования для заключенных. Об этом в интервью «Известиям» рассказала зампред Совета Юлия Басова.

— В частности, мы будем рекомендовать постепенно внедрять обязательное и добровольное медицинское страхование в уголовно-исправительную систему, — сказала Басова.

Главной темой заседания совета станет положение беременных и женщин с маленькими детьми в колониях и СИЗО. По словам Басовой, в местах лишения свободы женщины могут получить далеко не весь объем медицинской помощи, иногда их приходится под конвоем вывозить на лечение за пределы колоний. Но в больницах иногда у заключенных возникают проблемы с обслуживанием по полису ОМС.

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