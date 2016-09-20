Совет при Правительстве рассмотрит рост зарплат медперсонала тюрем

Во вторник состоится заседание Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством вице-премьера Ольги Голодец. Зампре Совета Юлия Басова рассказала в интервью «Ивестиям», что будет обсуждаться вопрос о повышении зарплат медицинского персонала, работающего в системе ФСИН.

В местах лишения свободы женщины могут получить далеко не весь объем медицинской помощи, иногда их приходится под конвоем вывозить на лечение за пределы колоний. Основная проблема медобслуживания в исправительных учреждениях заключается в том, что на местах нет врачей определенных специальностей, - рассказала Басова. - Будем также поднимать вопрос о необходимости повышения оплаты труда медперсонала, работающего в уголовно-исправительных учреждениях.

По ее словам, в исправительных учреждениях часто возникают трудности с организацией конвоя для сопровождения женщин-заключенных в больницы. К тому же в гражданских медучреждениях больным иногда отказывают в обслуживании по полису ОМС, ссылаясь на то, что они находятся в заключении.

Женщину привозят в больницу, а там начинаются конфликты из-за ОМС. Для решения этой проблемы в прошлом году было разработано типовое соглашение между органами здравоохранения региона и территориальными органами уголовно-исполнительной системы. Суть этих соглашений в том, что местный департамент здравоохранения обязан обеспечивать медпомощь заключенным, осужденным и подозреваемым, то есть либо врачи-специалисты с определенной периодичностью сами приезжают в места лишения свободы и обследуют заключенных на месте, либо осуществляется госпитализация в стационары. И это работает, - рассказала Басова.

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