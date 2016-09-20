Женщин-заключенных поселят вместе с детьми

К 2021 году все женщины-заключенные смогут совместно проживать в колониях и СИЗО с детьми до 3-х лет. Об этом в интервью газете «Известия» сообщила Зампред Совета при Правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере Юлия Басова.

Совет добился утверждения «дорожной карты» ФСИН, согласно которой за 5 лет то есть к 2021 году во всех федеральных учреждениях - колониях и СИЗО — должно быть обеспечено совместное проживание женщин с детьми до 3 лет, - рассказала Басова. - Когда мы начали заниматься этой темой, совместное проживание почти не практиковалось, а сейчас уже 20% малышей находятся вместе со своими мамами.

По ее словам, за последние два года ФСИН удалось кардинально улучшить условия проживания беременных и женщин с детьми. В частности, в 61 СИЗО для них выделили отдельные камеры, исходя из стандарта 8 кв. м на человека, изменили нормы питания. По состоянию на 1 августа 2016 года в следственных изоляторах находилось 104 беременных и 64 женщины с детьми.

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К 2021 году все женщины-заключенные будут проживать с детьми