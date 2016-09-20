США заявили о возмущении обстрелом гуманитарного конвоя в Сирии

Вашингтон выражает возмущение имевшей место атакой на гуманитарный конвой ООН возле Алеппо в Сирии и считает это достаточным поводом, чтобы пересмотреть условия соглашения с Россией по перемирию в арабской республике, заявил представитель Госдепа Джон Кирби.

Кирби отметил, что маршрут следования автомобильной колонны ООН был известен России и Сирии, передает РИА «Новости».

«Соединенные Штаты возмущены появившейся информацией, что автоколонна с гуманитарной помощью подверглась бомбардировке близ Алеппо», — заявил Кирби.

Представитель Годепа сообщил, что США поднимут вопрос об обстреле колонны ООН на переговорах с РФ. Он заявил также о «вопиющих» нарушениях перемирия, из-за чего США пересмотрят перспективы сотрудничества с Россией.

Напомним, ранее в ООН сообщили, что колонна с гуманитарной помощью, отправленная Всемирной организацией в район Алеппо, подверглась обстрелу.