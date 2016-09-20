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Полицейский застрелил афроамериканца в Оклахоме

Убитый служителем порядка темнокожий мужчина был безоружен

В США произошел новый случай гибели афроамериканца от руки полицейского: страж порядка в Оклахоме застрелил безоружного мужчину, который перед этим поднял руки вверх. Об этом сообщает Associated Press.

Полиция сообщила, что афроамериканец с поднятыми руками шел от полицейских в сторону своего автомобиля. В этот момент прозвучал выстрел. По некоторым сведениям, мужчину сначала обездвижили, а потом убили, сообщает Associated Press.

Приводится имя убитого — Теренс Кратчер. В его автомобиле также не было обнаружено оружия.

Напомним, в США в течение последнего года произошел целый ряд случае убийства полицейскими безоружных афроамериканцев, а также просто безоружных граждан. Убийства темнокожих американцев уже вызвали волну общественного протеста в стране.

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Полицейский застрелил афроамериканца в Оклахоме

Убитый служителем порядка темнокожий мужчина был безоружен

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