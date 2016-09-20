Сборная РФ по хоккею обыграла команду Северной Америки

Хоккеисты сборной России во втором матче на Кубке мира обыграли команду Северной Америки, составленную из молодых игроков США и Канады. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Авторами голов у россиян стали Владислав Наместников на 30-й минуте, Никита Кучеров на 31-й, Евгений Кузнецов на 34-й и Владимир Тарасенко на 36-й. У команды Северной Америки шайбы забросили Остон Мэттьюс на 6-й минуте, Морган Райлли на 38-й и Райан Ньюджент-Хопкинс на 44-й, сообщает ТАСС,

После двух матчей в группе B на Кубке мира дружина Олега Знарка набирает 2 очка, как и команда Северной Америки. У Швеции также 2 очка, но впереди вторая игра — против Финляндии, у которой нет набранных очков. Две скандинавские сборные сразятся между собой во вторых матчах турнира 20 сентября.

Свой последний матч в группе сборная России проведет против Финляндии 21 сентября.

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