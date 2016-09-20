Сборная РФ по хоккею обыграла команду Северной Америки

Уступая одну шайбу по ходу матча, россияне четырежды поразили ворота соперника, однако под конец встречи едва не упустили победу
Хоккеисты сборной России во втором матче на Кубке мира обыграли команду Северной Америки, составленную из молодых игроков США и Канады. Встреча завершилась со счетом 4:3.
Авторами голов у россиян стали Владислав Наместников на 30-й минуте, Никита Кучеров на 31-й, Евгений Кузнецов на 34-й и Владимир Тарасенко на 36-й. У команды Северной Америки шайбы забросили Остон Мэттьюс на 6-й минуте, Морган Райлли на 38-й и Райан Ньюджент-Хопкинс на 44-й, сообщает ТАСС,
После двух матчей в группе B на Кубке мира дружина Олега Знарка набирает 2 очка, как и команда Северной Америки. У Швеции также 2 очка, но впереди вторая игра — против Финляндии, у которой нет набранных очков. Две скандинавские сборные сразятся между собой во вторых матчах турнира 20 сентября.
Свой последний матч в группе сборная России проведет против Финляндии 21 сентября.
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