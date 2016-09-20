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ООН заявила о гибели людей при обстреле гуманитарного конвоя в Сирии

Среди погибших и раненых — волонтеры сирийского Красного полумесяца

В результате атаки на автоколонну с гуманитарной помощью для жителей сирийской провинции Алеппо есть жертвы, в числе которых сотрудники Красного полумесяца. Об этом заявил замгенсека ООН Стивен О'Брайен.

В заявлении замгенсека нападение на гуманитарный конвой названо «отвратительным». По его словам, уже по первым сообщениям стало понятно, что среди погибших и раненых есть сотрудники Красного полумесяца. Он отметил также, что атаке подверглись склад и больница этой организации, передает РИА «Новости».

«Я решительным образом осуждаю то, что случилось в Урум аль-Кубре», — сказано в сообщении.

По словам О'Брайена, данное нападение может быть признано военным преступлением в случае, если будет доказано умышленное нанесение ударов по волонтерам гуманитарной организации. Он призвал начать независимое расследование инцидента.

Напомним, ранее в ООН сообщили, что колонна с гуманитарной помощью, отправленная Всемирной организацией в район Алеппо, подверглась обстрелу. США заявили о возмущениями этой атакой а также о том, что это нападение приведет к пересмотру соглашения с Россией по Сирии.

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

ООН заявила о гибели людей при обстреле гуманитарного конвоя в Сирии

Среди погибших и раненых — волонтеры сирийского Красного полумесяца

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