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Премьер Украины призывает отменить или изменить «закон Савченко»

Этот закон был принят Верховной радой Украины 26 ноября 2015 года и предусматривает засчитывание одного дня предварительного заключения за два дня в колонии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости отмены или изменения «закона Савченко», который предусматривает засчитывание одного дня в СИЗО за два дня лишения свободы. 

«Я считаю, что закон, который был подан в украинский парламент, который упростил ответственность преступников, дал возможность десяткам тысяч преступников выйти сегодня на волю», — сказал Гройсман в эфире программы «Свобода слова» на ICTV. 

По мнению премьера, отпущенные досрочно преступники выходят на свободу и снова «начинают убивать, грабить и насиловать».

При этом он добавил, что кабинет министров «в ближайшее время выйдет» с предложением об отмене или внесении изменений в этот закон.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко высказался против того, чтобы «закон Савченко» отменяли. Он считает, что закон нужно видоизменить.

Закон о сроках содержания в СИЗО был принят Верховной радой Украины 26 ноября 2015 года под авторством Надежды Савченко (она в то время пребывала в следственном изоляторе на территории Российской Федерации).

Этот законопроект стал первым законопроектом народного депутата Савченко с момента ее избрания. 

Под его действие попали около 40 тыс. человек, в том числе и осужденных за тяжкие преступления.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Премьер Украины призывает отменить или изменить «закон Савченко»

Этот закон был принят Верховной радой Украины 26 ноября 2015 года и предусматривает засчитывание одного дня предварительного заключения за два дня в колонии

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