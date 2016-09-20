Премьер Украины призывает отменить или изменить «закон Савченко»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости отмены или изменения «закона Савченко», который предусматривает засчитывание одного дня в СИЗО за два дня лишения свободы.



«Я считаю, что закон, который был подан в украинский парламент, который упростил ответственность преступников, дал возможность десяткам тысяч преступников выйти сегодня на волю», — сказал Гройсман в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.



По мнению премьера, отпущенные досрочно преступники выходят на свободу и снова «начинают убивать, грабить и насиловать».



При этом он добавил, что кабинет министров «в ближайшее время выйдет» с предложением об отмене или внесении изменений в этот закон.



Генпрокурор Украины Юрий Луценко высказался против того, чтобы «закон Савченко» отменяли. Он считает, что закон нужно видоизменить.



Закон о сроках содержания в СИЗО был принят Верховной радой Украины 26 ноября 2015 года под авторством Надежды Савченко (она в то время пребывала в следственном изоляторе на территории Российской Федерации).



Этот законопроект стал первым законопроектом народного депутата Савченко с момента ее избрания.



Под его действие попали около 40 тыс. человек, в том числе и осужденных за тяжкие преступления.

