СМИ: Минфин предлагает увеличить НДС и нагрузку на зарплаты

Страховые взносы в 2017 году могу начать взимать со всего зарплатного фонда по ставке 29%, а к 2019 году довести ее до 26%. Реформу страховых взносов предлагает Минфин.

Министерство разработало и альтернативный вариант: в 2017 году повысить НДС до 20%, 10-процентную льготную ставку налога поднять до 12%, а с 2019 года начать увеличивать ее на 2 процентных пункта в год, пока она не сравняется с нельготными 20%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на СМИ.

По этим данным, уже в следующем году бюджет может получить таким образом дополнительно почти 600 млрд рублей, 400 млрд в 2018 году и 200 — в 2019-м.

Сейчас работодатели платят в Пенсионный фонд 22% с зарплат до 796 тыс. рублей в год и 10% с сумм выше, а также 2,9% с заработков до 670 тыс. рублей в год в Фонд социального страхования и 5,1% в Фонд медицинского страхования.



По подсчетам экспертов, рост НДС на 1 п.п. повысит инфляцию на 0,4–0,6 п.п. Однако чиновники отмечают, что придется учитывать еще и социально-политическую ситуацию, поэтому в следующем году ввести новую финансовую нагрузку не получится.