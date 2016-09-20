Жители Забайкалья выдумывали «военные тайны» и продавали их ЦРУ

Два жители Забайкалья получили предупреждения от ФСБ за то что пытались продать ЦРУ выдуманные военные тайны. Об этом сообщило УФСБ по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, в 2015 году житель города Борзи написал письмо в американское разведуправление, предложив купить секретную информацию о российских вооруженных силах. В ЦРУ предложением заинтересовались, прислали ответ с уточняющими вопросами.

После этого мужчина с другом, который проходил срочную службу в армии, но не имел доступа к секретным сведениям, стали придумывать и отправлять в США истории об отправке эшелонов на Украину и ракетах, нацеленных на США. Эту деятельность пресекли российские спецслужбы.

«Поскольку молодые люди никаких секретов в ЦРУ не передали, от уголовной ответственности их освободили и вынесли предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления», — сообщили в ФСБ.

Денег от американской разведки жители Забайкалья так и не получили.